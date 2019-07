‘Anadolu Bursiyerleri Programı’na uluslararası ödül Anadolu’daki ihtiyaç sahibi gençlere yardımcı olmak amacıyla başlatılan ‘Anadolu Bursiyerleri Programı’, The Council for Advancement and Support of Education’ (CASE) tarafından ‘Gümüş Ödül’e layık görüldü.