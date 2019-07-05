‘Anadolu Bursiyerleri Programı’na uluslararası ödül
Anadolu’daki ihtiyaç sahibi gençlere yardımcı olmak amacıyla başlatılan ‘Anadolu Bursiyerleri Programı’, The Council for Advancement and Support of Education’ (CASE) tarafından ‘Gümüş Ödül’e layık görüldü.
Koç Üniversitesi’nin ülke genelinde başarılı ve ihtiyaç sahibi gençleri, üstün eğitim imkânlarla buluşturma hedefiyle başlattığı ‘Anadolu Bursiyerleri Programı’; ‘The Council for Advancement and Support of Education’ (CASE) tarafından ‘Gümüş Ödül’e layık görüldü. 2011’de kurulan ve bugüne kadar 500 öğrenciye burs veren program, CASE 2019 Mükemmellik Ödülleri’nde, 20 ülkeden 611 kuruluşun toplam 2 bin 856 projesiyle yarıştı. Projeleri 100 farklı kategoride değerlendiren kurul, Koç Üniversitesi’nin ‘Anadolu Bursiyerleri Programı’nı kaynak geliştirme alanında ‘Gümüş Ödül’e layık gördü.
TÜRKİYE’DE BU ÖDÜLÜ ALAN TEK KURUM
‘Anadolu Bursiyerleri Programı’, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılı olduğu halde ekonomik imkânsızlıklar nedeniyle hedeflediği eğitim kurumlarında öğrenim görme fırsatı bulamayan gençleri, Koç Üniversitesi’nin uluslararası standartlardaki eğitim olanaklarıyla buluşturuyor. Türkiye’den ödüle layık görülen tek kurum olan Koç Üniversitesi, ‘Anadolu Bursiyerleri Programı’ ile kazandığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Programın ödül töreni ağustos ayı sonunda İngiltere’nin Birmingham şehrinde yapılacak. Program, bu yıl ‘Times Higher Education’ (THE) tarafından dünya çapında en iyi uygulamaların ödüllendirildiği yarışmada da finalist olmuştu. 2018 yılında ise Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkısından dolayı ödüle layık görülüp, 2015 yılında CASE ‘den altın ödül almıştı.
100’E YAKIN YENİ BURSİYER
Hem akademik hem de ihtiyaca dayalı burs sağlayan, bu kapsamda türünün ilki olan ‘Anadolu Bursiyerleri Programı’, özel sektördeki çok sayıda firmanın yanı sıra hayırsever kişiler ve Koç Üniversitesi mezunları tarafından da destekleniyor. 2011’den bu yana, 500’ü aşkın başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenci Koç Üniversitesi’nde burslu eğitim görme imkânı buldu. 2019-2020 eğitim döneminde bağışçı kurum sayısı 250’yi, bağışçı şahıs sayısı ise bini geçti. Bu sayede 100’e yakın yeni bursiyer programa dahil edilecek.
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