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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
15.05.2019 - 17:34, Son Güncelleme:/

Almanca’da 240 okulu geride bıraktılar

Türkiye’deki Almanca öğretmenleri, ve bu dilde eğitim alan öğrenciler Mintidate organizasyonunda buluştu. Öğretmen ve öğrencilerin aralarında bilgi alışverişi yaptığı etkinlikte ayrıca, Almanca eğitim yarışması da yapıldı.

Almanca’da 240 okulu geride bıraktılar
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Almanca eğitimi alanında Berlin ve İzmir’de faaliyet gösteren DAS Akademie’nin hazırladığı ‘İnteraktif Almanca Eğitim Portalı Minticity’nin her yıl düzenlediği Mintidate organizasyonunun 6’ncısı yapıldı. Etkinliğe Türkiye’nin dört bir yanından Almanca öğretmenleri katıldı. İzmir’de yapılan organizasyonda, Almanca eğitimi alanındaki uzmanlar, iki gün süreyle bilgi alışverişi yaptı.

‘6. Mintidate’ etkinliğine katılan Tarsus Amerikan Koleji’nin (TAC) Almanca öğretmenleri Tuba Baykal, Ahu Tereci Dursun, Fatma Yavuz ile öğrencileri, 240 okul arasından yüzlerce yarışmacıyı geride bırakarak, büyük bir ödülün sahibi oldu. TAC öğretmenleri ve öğrencileri, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Minti City eğitim platformunda kelime-gramer oyunlarındaki başarısıyla, Türkiye çapında ‘MINTOS-MILLIONӒR’ ödülüne layık görüldü. TAC, Türkiye çapındaki en başarılı ve en çok puan toplayan okul oldu.

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