Almanca’da 240 okulu geride bıraktılar
Türkiye’deki Almanca öğretmenleri, ve bu dilde eğitim alan öğrenciler Mintidate organizasyonunda buluştu. Öğretmen ve öğrencilerin aralarında bilgi alışverişi yaptığı etkinlikte ayrıca, Almanca eğitim yarışması da yapıldı.
Almanca eğitimi alanında Berlin ve İzmir’de faaliyet gösteren DAS Akademie’nin hazırladığı ‘İnteraktif Almanca Eğitim Portalı Minticity’nin her yıl düzenlediği Mintidate organizasyonunun 6’ncısı yapıldı. Etkinliğe Türkiye’nin dört bir yanından Almanca öğretmenleri katıldı. İzmir’de yapılan organizasyonda, Almanca eğitimi alanındaki uzmanlar, iki gün süreyle bilgi alışverişi yaptı.
‘6. Mintidate’ etkinliğine katılan Tarsus Amerikan Koleji’nin (TAC) Almanca öğretmenleri Tuba Baykal, Ahu Tereci Dursun, Fatma Yavuz ile öğrencileri, 240 okul arasından yüzlerce yarışmacıyı geride bırakarak, büyük bir ödülün sahibi oldu. TAC öğretmenleri ve öğrencileri, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Minti City eğitim platformunda kelime-gramer oyunlarındaki başarısıyla, Türkiye çapında ‘MINTOS-MILLIONӒR’ ödülüne layık görüldü. TAC, Türkiye çapındaki en başarılı ve en çok puan toplayan okul oldu.
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