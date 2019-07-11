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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
11.07.2019 - 15:36, Son Güncelleme:/

Almanca eğitim veren meslek yüksekokulu açıldı

Vakıf üniversitesi, 2019-2020 eğitim dönemine yeni meslek yüksekokuluyla girecek. Meslek yüksekokulunda, öğrencilere Almanca eğitimi verilecek.

Almanca eğitim veren meslek yüksekokulu açıldı
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Yeditepe Üniversitesi, Almanca eğitim veren meslek yüksekokulu açtı. Okul, 2019-2020 akademik yılında eğitime başlayacak. Elektronik teknolojisi, internet ağ ve teknolojileri, mekatronik ve otomotiv teknolojisi bölümlerinden oluşan meslek yüksekokuluna, 20’si tam, 196’sı yüzde 50 burslu olmak üzere toplam 216 öğrenci alınacak.

ALMANYA’DA İŞ İMKÂNI
Meslek yüksekokulu öğrencileri, üniversitenin Ataşehir’deki yerleşkesinde bir yıl hazırlık eğitimi alacak. Öğrenciler, ikinci ve üçüncü yılın ilk dönemlerinde ise üniversitenin İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan kampüsünde uygulamalı eğitimden geçecek.

Üniversitesinin Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Rektör Prof. Dr. Canan ve Aykut Bingöl ve F+U Eğitim Kurumları Kurucusu Başkanı Hans –Dieter Sauer’in imzaladığı işbirliği anlaşması uyarınca öğrenciler, eğitimlerinin üçüncü yılının son döneminde, Almanya’daki 1800 firmadan birinde işyeri uygulaması eğitimi alacak. Firmada başarılı oldukları takdirde burada çalışma şansı kazanacak. Ayrıca öğrenciler isterlerse eğitimlerine Almanya’daki IBA Üniversitesi’nde devam edebilecek.

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