Almanca eğitim veren meslek yüksekokulu açıldı
Vakıf üniversitesi, 2019-2020 eğitim dönemine yeni meslek yüksekokuluyla girecek. Meslek yüksekokulunda, öğrencilere Almanca eğitimi verilecek.
Yeditepe Üniversitesi, Almanca eğitim veren meslek yüksekokulu açtı. Okul, 2019-2020 akademik yılında eğitime başlayacak. Elektronik teknolojisi, internet ağ ve teknolojileri, mekatronik ve otomotiv teknolojisi bölümlerinden oluşan meslek yüksekokuluna, 20’si tam, 196’sı yüzde 50 burslu olmak üzere toplam 216 öğrenci alınacak.
ALMANYA’DA İŞ İMKÂNI
Meslek yüksekokulu öğrencileri, üniversitenin Ataşehir’deki yerleşkesinde bir yıl hazırlık eğitimi alacak. Öğrenciler, ikinci ve üçüncü yılın ilk dönemlerinde ise üniversitenin İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan kampüsünde uygulamalı eğitimden geçecek.
Üniversitesinin Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Rektör Prof. Dr. Canan ve Aykut Bingöl ve F+U Eğitim Kurumları Kurucusu Başkanı Hans –Dieter Sauer’in imzaladığı işbirliği anlaşması uyarınca öğrenciler, eğitimlerinin üçüncü yılının son döneminde, Almanya’daki 1800 firmadan birinde işyeri uygulaması eğitimi alacak. Firmada başarılı oldukları takdirde burada çalışma şansı kazanacak. Ayrıca öğrenciler isterlerse eğitimlerine Almanya’daki IBA Üniversitesi’nde devam edebilecek.
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