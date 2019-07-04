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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
04.07.2019 - 17:19, Son Güncelleme:/

‘Alev Topları’na burs desteği devam ediyor

Burs, sosyal ve kültürel gelişim destek programı ‘Alev Topları’ 8’inci yılına giriyor. Program, ihtiyaç sahibi ve başarılı üniversite öğrencilerine 12 aylık bursun yanı sıra; eğitim, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılım, dergi aboneliği, kitap hediyesi gibi çalışmalarla gençlere gelişim desteği sunuyor.

‘Alev Topları’na burs desteği devam ediyor
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Çelikel Eğitim Vakfı’nın kişisel farkındalığı yüksek, iletişim becerileri kuvvetli, sosyal sorunlara kalıcı çözümler üretebilen, etik bakış açısına sahip bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla oluşturduğu ‘Alev Topları Programı’, 8’inci yılında öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Kişisel farkındalığı yüksek, iletişim becerileri kuvvetli, sosyal sorunlara kalıcı çözümler üretebilen, etik bakış açısına sahip bireylerin yetişmesine olanak sağlamak için Rıdvan Çelikel’in kurduğu Çelikel Eğitim Vakfı tarafından hayata geçirilen program, bursiyerleri için sürekli gelişim ekosistemi sağlıyor, onlarla iletişim ve etkileşimi önemsiyor.

STAJ OLANAĞI
Program kapsamında, öğrencilere 2019-2020 eğitim öğretim yılı için, 12 ay boyunca aylık 700 TL burs verilecek. Ayrıca, bursiyerlere özel tasarlanan duygusal ve sosyal gelişim odaklı atölye ile seminerler, sanat faaliyetlerine katılım, kitap hediyesi, dergi, İKSV ‘Sarı Lale Kart’ aboneliği gibi desteklerle onların kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlanıyor. Yeni öğrenciler ‘Akran Danışmanlık Sistemi’ ile deneyimli bursiyerlerden danışmanlık desteği alacak. Vakfın çeşitli projelerinde sürdürülebilir gönüllülük fırsatı tanınan öğrencilerin ilgi alanını, etki alanına dönüştürerek değer yaratması ve sosyal becerilerini geliştirmesi hedefleniyor. ‘Profesyonel Gelişim Desteği’ ile mezuniyet öncesi staj olanağı ve profesyonel çalışma hayatı için kariyer danışmanlığı desteği de alan öğrencilerin daha donanımlı bireyler olması amaçlanıyor.

BAŞVURULAR 3 EYLÜL’DE BİTİYOR
‘Alev Topları Programı’na yapılacak başvurular, ÖSYM’nin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının ilanından sonraki ilk iş günü elektronik ortamda başlayacak. 3 Eylül saat 17.00’ye kadar devam edecek. Program detayları, başvuru ve kabul süreçleriyle ilgili detaylı bilgilere www.celikelegitimvakfi.org adresinden ulaşabilinecek.

BURSİYER OLMAK İÇİN:
- 2019-YKS kontenjanlarında İstanbul’daki devlet üniversitelerinin lisans programlarına veya vakıf üniversitelerinin tam burslu lisans programlarına yeni kayıt hakkı kazanmış olmak.
- Adayların başvuruları; programa dahil olma kriterlerini taşıması ve ön değerlendirme kontenjanına girerek, gerekli belgeleri ilan edilen süreler içerisinde teslim etmesi halinde değerlendirmeye alınacak.
- Ön değerlendirmede uygun bulunan adaylar grup mülakatına girecek.
- Uygun görülmeleri halinde bireysel mülakata davet edilecek. Mülakatlardaki jüri kurullarında ise mezun bursiyerler de yer alacak.

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