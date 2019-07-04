‘Alev Topları’na burs desteği devam ediyor
Burs, sosyal ve kültürel gelişim destek programı ‘Alev Topları’ 8’inci yılına giriyor. Program, ihtiyaç sahibi ve başarılı üniversite öğrencilerine 12 aylık bursun yanı sıra; eğitim, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılım, dergi aboneliği, kitap hediyesi gibi çalışmalarla gençlere gelişim desteği sunuyor.
Çelikel Eğitim Vakfı’nın kişisel farkındalığı yüksek, iletişim becerileri kuvvetli, sosyal sorunlara kalıcı çözümler üretebilen, etik bakış açısına sahip bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla oluşturduğu ‘Alev Topları Programı’, 8’inci yılında öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Kişisel farkındalığı yüksek, iletişim becerileri kuvvetli, sosyal sorunlara kalıcı çözümler üretebilen, etik bakış açısına sahip bireylerin yetişmesine olanak sağlamak için Rıdvan Çelikel’in kurduğu Çelikel Eğitim Vakfı tarafından hayata geçirilen program, bursiyerleri için sürekli gelişim ekosistemi sağlıyor, onlarla iletişim ve etkileşimi önemsiyor.
STAJ OLANAĞI
Program kapsamında, öğrencilere 2019-2020 eğitim öğretim yılı için, 12 ay boyunca aylık 700 TL burs verilecek. Ayrıca, bursiyerlere özel tasarlanan duygusal ve sosyal gelişim odaklı atölye ile seminerler, sanat faaliyetlerine katılım, kitap hediyesi, dergi, İKSV ‘Sarı Lale Kart’ aboneliği gibi desteklerle onların kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlanıyor. Yeni öğrenciler ‘Akran Danışmanlık Sistemi’ ile deneyimli bursiyerlerden danışmanlık desteği alacak. Vakfın çeşitli projelerinde sürdürülebilir gönüllülük fırsatı tanınan öğrencilerin ilgi alanını, etki alanına dönüştürerek değer yaratması ve sosyal becerilerini geliştirmesi hedefleniyor. ‘Profesyonel Gelişim Desteği’ ile mezuniyet öncesi staj olanağı ve profesyonel çalışma hayatı için kariyer danışmanlığı desteği de alan öğrencilerin daha donanımlı bireyler olması amaçlanıyor.
BAŞVURULAR 3 EYLÜL’DE BİTİYOR
‘Alev Topları Programı’na yapılacak başvurular, ÖSYM’nin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının ilanından sonraki ilk iş günü elektronik ortamda başlayacak. 3 Eylül saat 17.00’ye kadar devam edecek. Program detayları, başvuru ve kabul süreçleriyle ilgili detaylı bilgilere www.celikelegitimvakfi.org adresinden ulaşabilinecek.
BURSİYER OLMAK İÇİN:
- 2019-YKS kontenjanlarında İstanbul’daki devlet üniversitelerinin lisans programlarına veya vakıf üniversitelerinin tam burslu lisans programlarına yeni kayıt hakkı kazanmış olmak.
- Adayların başvuruları; programa dahil olma kriterlerini taşıması ve ön değerlendirme kontenjanına girerek, gerekli belgeleri ilan edilen süreler içerisinde teslim etmesi halinde değerlendirmeye alınacak.
- Ön değerlendirmede uygun bulunan adaylar grup mülakatına girecek.
- Uygun görülmeleri halinde bireysel mülakata davet edilecek. Mülakatlardaki jüri kurullarında ise mezun bursiyerler de yer alacak.
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