ALES’e 260 bin kişi girecek
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 5 Mayıs’ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2019-ALES/1) 259 bin 649 adayın gireceğini söyledi.
ALES’in bu sene de üç kez uygulanacağını belirten Aygün, “Üniversitelerde yüksek lisans, doktora yapmak isteyenler ve akademisyen olmak isteyenlerin gireceği ALES’in ilki pazar günü yapılacak. 81 il merkezinde ve KKTC Lefkoşa’da, 87 sınav merkezinde uygulanacak olan sınava toplam 259 bin 649 aday girecek” dedi. Aygün adaylara saat 10.00’dan önce sınav binalarında olmaları gerektiğini hatırlattı.
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