ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı internette
5 Mayıs’ta yapılan 2019-ALES/1’in soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Adaylar, ÖSYM'nin internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle soruların tamamına erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 5 Mayıs'ta yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/1) temel soru kitapçığı, adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.
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