ABD’den bronz madalyayla döndüler
Lise öğrencileri, ABD’de sentetik biyoloji alanında düzenlenen IGEM (International Genetically Engineered Machine) Yarışması’nda bronz madalyaya layık görüldü. Dünyanın en prestijli yarışmalarından birinde 342 takımla mücadele eden liseliler, RAFI (Revolutionary Approach Fish Infection) projesiyle büyük ilgi çekti.
İstanbul’daki bir Fransız lisesi öğrencileriyle Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) sentetik biyoloji alanında düzenlenen IGEM (International Genetically Engineered Machine) Yarışması’nda 342 takımla yarışarak bronz madalyayı almaya hak kazandı. İstanbul Saint-Joseph Lisesi öğrencileri, Uludağ İçecek’in sponsorluğunda, Acıbadem Üniversitesi’nin desteğiyle bir yıl boyunca yarışmaya hazırlandı. Balıklardaki enfeksiyonların tedavisinde ‘faj’lardan yararlanarak antibiyotik kullanımını azaltmayı amaçlayan öğrenciler, RAFI (Revolutionary Approach Fish Infection) projeleriyle bu dereceye layık görüldü.
ÜNİVERSİTELİLERLE YARIŞTILAR
2003 yılında MIT (Massachussets Institute of Technology) bünyesinde başlatılan, ardından uluslararası bir boyuta taşınarak her yıl düzenlenen IGEM Yarışması’nda Saint-Joseph Lisesi öğrencileri, Çin’den Almanya’ya, İsveç’ten Hindistan’a kadar birçok takımla mücadele etti. Ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen bu yarışmada, Saint-Joseph Lisesi, Türkiye’den katılan iki liseden; toplamda ise dört eğitim kurumundan biri oldu.
2019’DA HEDEF DAHA BÜYÜK
Saint-Joseph Lisesi genetik, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, bilgi işlem, kimya gibi birçok disiplini bir araya getiren IGEM Yarışması’na bu yıl sekiz öğrenciden oluşan bir ekiple katıldı. Lisenin amacı, biyosentetik alanındaki çalışmalarını bir üst noktaya taşımak ve 2019’da daha büyük bir başarı elde etmek.
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