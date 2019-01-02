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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
02.01.2019 - 16:25, Son Güncelleme:/

ABD’den bronz madalyayla döndüler

Lise öğrencileri, ABD’de sentetik biyoloji alanında düzenlenen IGEM (International Genetically Engineered Machine) Yarışması’nda bronz madalyaya layık görüldü. Dünyanın en prestijli yarışmalarından birinde 342 takımla mücadele eden liseliler, RAFI (Revolutionary Approach Fish Infection) projesiyle büyük ilgi çekti.

ABD’den bronz madalyayla döndüler
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İstanbul’daki bir Fransız lisesi öğrencileriyle Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) sentetik biyoloji alanında düzenlenen IGEM (International Genetically Engineered Machine) Yarışması’nda 342 takımla yarışarak bronz madalyayı almaya hak kazandı. İstanbul Saint-Joseph Lisesi öğrencileri, Uludağ İçecek’in sponsorluğunda, Acıbadem Üniversitesi’nin desteğiyle bir yıl boyunca yarışmaya hazırlandı. Balıklardaki enfeksiyonların tedavisinde ‘faj’lardan yararlanarak antibiyotik kullanımını azaltmayı amaçlayan öğrenciler, RAFI (Revolutionary Approach Fish Infection) projeleriyle bu dereceye layık görüldü.

ÜNİVERSİTELİLERLE YARIŞTILAR
2003 yılında MIT (Massachussets Institute of Technology) bünyesinde başlatılan, ardından uluslararası bir boyuta taşınarak her yıl düzenlenen IGEM Yarışması’nda Saint-Joseph Lisesi öğrencileri, Çin’den Almanya’ya, İsveç’ten Hindistan’a kadar birçok takımla mücadele etti. Ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen bu yarışmada, Saint-Joseph Lisesi, Türkiye’den katılan iki liseden; toplamda ise dört eğitim kurumundan biri oldu.

2019’DA HEDEF DAHA BÜYÜK
Saint-Joseph Lisesi genetik, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, bilgi işlem, kimya gibi birçok disiplini bir araya getiren IGEM Yarışması’na bu yıl sekiz öğrenciden oluşan bir ekiple katıldı. Lisenin amacı, biyosentetik alanındaki çalışmalarını bir üst noktaya taşımak ve 2019’da daha büyük bir başarı elde etmek.

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