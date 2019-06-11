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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerEğitim Haberleri842 bin öğretmen ve 7 milyon öğrenciye eğitim verildi: MEB’den MOMO seferberliği
GeriEğitim 842 bin öğretmen ve 7 milyon öğrenciye eğitim verildi: MEB’den MOMO seferberliği
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Eğitim
Umut ERDEM/ANKARA
11.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

842 bin öğretmen ve 7 milyon öğrenciye eğitim verildi: MEB’den MOMO seferberliği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çocukları ve gençleri intihara yönelten bilgisayar oyunlarına karşı eğitim seferberliği başlattı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu kapsamda 2017-2018 eğitim yılı içerisinde 842 bin 399 öğretmen, 57 bin 399 yönetici, 7 milyon 294 bin 617 öğrenci ve 1 milyon 513 bin 328 veliye eğitim verildiğini söyledi.

842 bin öğretmen ve 7 milyon öğrenciye eğitim verildi: MEB’den MOMO seferberliği
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MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Bakan Selçuk’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na yazılı bir soru önergesi vererek, bugüne kadar ‘Mavi Balina’, ‘Momo’ gibi gençlerin psikolojisini bozan ve intihara yönlendiren oyunlarla ilgili intihar sayısını, alınan önlemleri, verilen eğitim ve destekleri sordu.

FARKINDALIK BİLGİSİ VERİLDİ
Bakan Selçuk ise özetle şu yanıtı verdi:
“Bağımlılık ile mücadele kapsamında önleyici ve koruyucu bir çalışma olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı, Bakanlığımız ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında 3 Ocak 2014’te imzalanan uygulama protokolüyle başladı. Programla öğrencilere, velilere, öğretmenlere her türden bağımlılıkla mücadele konusunda koruyucu ve farkındalık geliştirici bilgilerin verilmesi öngörüldü.

31 BİN UYGULAYICI
Eğitimlerle sigara, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam alanlarında öğrenci, veli ve öğretmenleri bilgilendirerek gençlerde bağımlılığın gelişmesinin önüne geçilmesi hedeflendi. Programın etkin şekilde hedef kitleye ulaştırılması için Yeşilay Cemiyeti işbirliğiyle illerimizde 712 eğitici ve 31 bin 581 bağımlılıkla mücadele uygulayıcısı yetiştirildi.”

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