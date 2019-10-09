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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
09.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

6 okul daha boşaltılacak

İstanbul’da 26 Eylül’de meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Bağcılar, Bayrampaşa, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri’de bulunan 6 okulun daha boşaltılmasına karar verildi.

6 okul daha boşaltılacak
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Ayrıca, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de boşaltılacak. Bu okullardaki çoğunluğu ilkokul düzeyinde 4 bin 411 öğrenci bugünden itibaren misafir okullarda eğitime devam edecek. İstanbul’da Silivri merkezli 5.8’lik depremin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün okullarda başlattığı yapı incelemeleri sürüyor. Bu kapsamda Bağcılar’daki Gaziosmanpaşa İlkokulu, Bayrampaşa’daki Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Güngören’deki Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu, Küçükçekmece’deki Gültepe İlkokulu ve Göktürk İlkokulu ile Silivri’deki Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu’nda binaların daha detaylı incelenmesi ve ileri tetkikler yapılması gerekli görüldü. Daha önce de valilik kararıyla 29 okul boşaltılmıştı. Öğrencilerin civardaki okullara taşınması kararı alınmış, az ya da çok hasarlı 29 okulun öğrenci ve öğretmenleri 1 Ekim’den itibaren ders başı yapmıştı. Böylece, boşaltılan okul sayısı 35’e çıktı.

6 okul daha boşaltılacak

MİSAFİR OLACAKLAR

Bu kapsamda bugünden itibaren Gaziosmanpaşa İlkokulu’ndaki öğrenciler Plevne Ortaokulu’nda, Gaziosmanpaşa İlkokulu’nun ana sınıf öğrencileri Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi’nde, Bayrampaşa’daki Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Güngören’deki Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu (A ve B Blok) öğrencileri Fuat Sezgin Ortaokulu’nda, Küçükçekmece’deki Gültepe İlkokulu öğrencileri Mustafa Pars İlkokulu’nda, Gültepe İlkokulu’nun ana sınıfı öğrencileri Belediye Anaokulu’nda, Küçükçekmece’deki Göktürk İlkokulu öğrencileri Atatürk Ortaokulu’nda, Silivri Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu öğrencileri de Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu’nda misafir olarak eğitim öğretime devam edecek. Ayrıca taşınmasına karar verilen Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi’nde hizmet verecek.

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