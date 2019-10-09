6 okul daha boşaltılacak
İstanbul’da 26 Eylül’de meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Bağcılar, Bayrampaşa, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri’de bulunan 6 okulun daha boşaltılmasına karar verildi.
Ayrıca, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de boşaltılacak. Bu okullardaki çoğunluğu ilkokul düzeyinde 4 bin 411 öğrenci bugünden itibaren misafir okullarda eğitime devam edecek. İstanbul’da Silivri merkezli 5.8’lik depremin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün okullarda başlattığı yapı incelemeleri sürüyor. Bu kapsamda Bağcılar’daki Gaziosmanpaşa İlkokulu, Bayrampaşa’daki Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Güngören’deki Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu, Küçükçekmece’deki Gültepe İlkokulu ve Göktürk İlkokulu ile Silivri’deki Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu’nda binaların daha detaylı incelenmesi ve ileri tetkikler yapılması gerekli görüldü. Daha önce de valilik kararıyla 29 okul boşaltılmıştı. Öğrencilerin civardaki okullara taşınması kararı alınmış, az ya da çok hasarlı 29 okulun öğrenci ve öğretmenleri 1 Ekim’den itibaren ders başı yapmıştı. Böylece, boşaltılan okul sayısı 35’e çıktı.
MİSAFİR OLACAKLAR
Bu kapsamda bugünden itibaren Gaziosmanpaşa İlkokulu’ndaki öğrenciler Plevne Ortaokulu’nda, Gaziosmanpaşa İlkokulu’nun ana sınıf öğrencileri Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi’nde, Bayrampaşa’daki Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Güngören’deki Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu (A ve B Blok) öğrencileri Fuat Sezgin Ortaokulu’nda, Küçükçekmece’deki Gültepe İlkokulu öğrencileri Mustafa Pars İlkokulu’nda, Gültepe İlkokulu’nun ana sınıfı öğrencileri Belediye Anaokulu’nda, Küçükçekmece’deki Göktürk İlkokulu öğrencileri Atatürk Ortaokulu’nda, Silivri Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu öğrencileri de Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu’nda misafir olarak eğitim öğretime devam edecek. Ayrıca taşınmasına karar verilen Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi’nde hizmet verecek.
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