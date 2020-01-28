4'üncü Ulusal Bilim Kampı Konya'da yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 4. Ulusal Bilim Kampı, 11-14 Şubat'ta Konya'da düzenlenecek. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin (NEÜ) işbirliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ev sahipliğindeki kampa Türkiye genelindeki özel program ve proje okulları katılabilecek. Kamp, Meram Fen Lisesi’nin koordinesinde gerçekleştirilecek. 4. Ulusal Bilim Kampı'nın ödül töreni, 1-3 Haziran'da düzenlenecek. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek törende, dereceye giren okullara toplam 50 bin lira ödül verilecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kampın önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kampa katılacak öğrenciler mikro ve nanoteknoloji, ileri robotik sistemler ve mekatronik, moleküler biyoloji ve genetik, yenilikçi gıda işleme teknolojileri ve gıda biyoteknolojisi, eğitimde dijitalleşme konularında eğitimler alarak yeteneklerini sergileyecek. Projeyle öğrencilerin gözlem, keşif, sorgulama, problem çözme ve model oluşturma becerilerinin geliştirilmesi ve bilimsel çalışmalara teşvik edilmeleri amaçlanıyor. Eğitim sonrasında öğrencilerin hazırlayacağı projeler ise 'Bilim Kampı Değerlendirme Kurulu' tarafından değerlendirilecek."