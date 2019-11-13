3 yılda 3 bin öğrenci
İstanbul’da üç yıl önce kurulan vakıf üniversitesinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı açılış töreni töreni gerçekleşti. Üniversite 3 yılda, 3 bin öğrenciye eğitim veriyor.
İstanbul Kent Üniversitesi 3’üncü akademik yılının açılış töreni, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Berna Yılmaz ve Rektör Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak ev sahipliğinde gerçekleşti. Açılışa eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve Beyoğlu Belediye Başkanı Sn. Haydar Ali Yıldız da katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, üniversitenin 3’üncü akademik yılına sağlık bölümlerinde yüzde 100; genel toplamda yüzde 95’lik doluluk oranınıyla bayladığını söyledi. 2019-2020 akademik yılında, sanat ve tasarım fakültesi açılışı da yapılan üniversitede fakülte sayısını üçten dörde çıkardıklarını söyleyen rektör Kavak, konuşmasına şöyle devam etti:
“Üniversitemiz bilgiyle erişimi kolaylaştırmayı kendine amaç edindi. Öğrencilerimizin dünya insanı olarak yetişmesi için gerçekleştirdiğimiz uluslararası projelerimiz var. Daha çok yeni bir üniversiteyiz. 3’üncü yılımız olmasına rağmen 3 bini aşkın öğrencimizi toplam 25 bin metrekarelik açık alanda, 35 bin metrekarelik kapalı alandan oluşan kampüsümüzde öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Özellikle sağlıkta büyümeyi amaçlıyoruz. Eğitim ve öğretim hayatımıza fark katmayı prensip aldık.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle