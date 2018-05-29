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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
29.05.2018 - 01:49, Son Güncelleme:

3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3 milyon öğrenciye sahip. Açıköğretimliler 26-27 Mayıs’ta son sınavlarına girdi. 2.7 milyon kitapçığın basıldığı sınavın soruları hazırlanırken 105 kişi üç hafta ‘hapis’ hayatı yaşıyor. Telefon yasak olduğundan doğum ve ölüm haberini müdür veriyor.

Üniversiteye gitme imkânı olmayan, ailesi okutmayan, eğitime doymayanların adresi, burası. Eskişehir’deki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde 3 milyon 200 bin kayıtlı öğrenci var. Bu, 7 milyon 560 bin 371’i bulan toplam üniversite öğrencisinin neredeyse yarısı. 186 üniversitenin lisansında örgün eğitim alan 1 milyon 835 bin 192 kişinin ise iki katı. Öğrencileri arasında ev kadını da var, emekli de, milletvekili de. Yaklaşık 2 milyonu pasif yani kaydını yenilemeyip eğitime ara verenlerden oluşuyor. Bunlar, istediğinde devam edebiliyor. Çünkü atılma yok. Açıköğretimliler 26-27 Mayıs’ta bu yılki son sınavlarına girdi. Peki, bu kadar kalabalık fakültenin sınavları nasıl hazırlanıyor? Açıköğretimin kapıları ilk kez Hürriyet için açıldı.

Sınavlar için tüm üniversitelerin hocalarından soru talep ediliyor. 5 binin üzerinde soru hazırlayan bile oluyor. Sorular kapalı zarfta CD’yle teslim ediliyor. Açık zarflar imha ediliyor. Bunları fakültenin 8’inci katındaki ‘Test Araştırma Birimi (TAB)’ yürütüyor. TAB’da YÖKDİL, çeşitli bankaların ve bakanlıkların sınavları da hazırlanıyor. 60 kişinin çalıştığı TAB’a görevli haricinde kimse giremiyor. Giriş, çıkışlar kartla. Kitapçıkları, birim müdürü ve iki yardımcısı şifreli harici bellekle matbaaya teslim ediyor.

3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta hapis

BEBEK MÜJDESİ MÜDÜRDEN

Matbaa da kampusta. 286 güvenlik kamerası 24 saat çalışıyor. Eskiden doberman köpeklerin nöbet tuttuğunu öğreniyoruz. Binada yatakhane, yemekhane, duş gibi bir insanın yaşaması için gerekli alanlar bulunuyor. Çünkü sınavlardan üç hafta önce 105 kişilik ekip kampa giriyor. Bunlar, üniversitede çalışan içşi ve memurlar. Telefon, bilgisayar yasak. Ailerle görüşmek de. Yanlarına sadece kıyafet alabiliyorlar. Dinlenme saatinde televizyon izliyorlar. İçeridekilere doğum ya da ölüm haberini birim müdürü veriyor. Acil durumda hastaneye güvenlik ekibiyle götürülüyorlar. Özel bir odada kimseyle görüşmeden tedavi ediliyorlar. Vefat halinde birinci derece yakınlar dışında kimse çıkamıyor, cenazeye gidemiyor. 2014’ten beri görevli Basımevi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Levent Akyalçın, şöyle konuşuyor:

“Personelin üstü X-ray’de aranıyor. Alkole, uyuşturucuya varana kadar detaylı araştırmadan geçiriyoruz. Soruların basımı ve cevap kağıdıyla eşleştirip kutularla sevkiyatından sorumluyuz. Farklı gruplara ait 680 çeşit toplamda 2.7 milyon soru kitapçığı hazırlanıyor. 21 bin 200 kutuda birleştiriliyor ve 3 binden fazla salonda sınav yapılıyor. ÖSYM’nin bir yılda yaptığı sınavın üç katını düzenliyoruz.”

3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta hapis

VE MUTLU SON

Sınavların pazar son oturumu başladıktan 15 dakika sonra personel özgürlüğüne kavuşuyor. Çocukları, eşleri kapılar açılır açılmaz hasretle kucaklaşıyor. Akyalçın, şöyle diyor: “Üç hafta burada çalışanların özgürlüğünü kısıtlamış oluyoruz. Bu gönüllü iş. Çok yüksek ücret de almıyorlar. İnsanların ailelerine kavuşması çok özel bir duygu. Çocuklar, babalarına koşuyor, eşler sarılıyor. Çok duygusal, yüreğim kaldırmıyor. Güzel bir sürecin sonunda, keyifli bir buluşma oluyor.”

BİR EĞİTİM FABRİKASI

Açıköğretimden sorumlu rektör yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekanvekili Prof. Dr. Yücel Güney, fakülteden ‘eğitim fabrikası’ diye bahsediyor. Sayının her yıl artmasını ise “Altın bilezik dönemi başladı. Türkiye insanı okumak istiyor” diye açıklayarak, şunu söylüyor: “30 yıldır eğitim veriyoruz. Yaklaşık 1.500 ders kitabımız, 3 bin editör, 9 bin yazarımız var. Ün yapmış akademisyenler, tarihçiler de destek veriyor. Türkiye’nin tüm programlarıyla uzaktan eğitime döneceğini, geleceğin bu olduğunu düşünüyorum. Online malzeme gelişip internet ortamı büyüdükçe çok okumak isteyen topluma başka türlü hizmet edemezsiniz. İkinci defa bölüm okuyan 40-50 bin kişi var.”

SAYILARLA AÇIKÖĞRETİM

Kayıtlı öğrenci:3 milyon 200 bin
Aktif öğrenci: 1 milyonun üzerinde
Cezaevindeki öğrenci sayısı:1.385
Engelli sayısı: 4 bin 680
Alan sayısı:58

Bazı öğrencilerin mesleği ve sayısı

Bürokrat: 11, Avukat: 56, Doktor: 101, Öğretmen: 927, Milletvekili: 4, Akademisyen: 88, Ev kadını: 31.226

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