21’inci yüzyılın ‘model okul’u

Kurulduğu günden bu yana ‘Eğitim-Kültür ve Sağlık’ alanlarında ülkemizin gelişimine ve toplumun kalkınmasına yönelik pek çok hizmette bulunan Vehbi Koç Vakfı, model okul tasarlayarak Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) devretti. Kurucusu Vehbi Koç’tan aldığı ilhamla ‘Üstümüze Vazife’ diyerek hareket eden Vehbi Koç Vakfı, ‘eşitler arasında birinci’ olarak gördüğü ‘eğitim’ alanında yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 21’inci yüzyılın ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanan Beykoz Koç Ortaokulu, öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine açmak üzere inşa edip MEB’e devretti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla gerçekleşen açılışa Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

‘Bu okulda güzel bir hayal başlatıldı’

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Eğitim tarihi açısından çok özel bir gün yaşıyoruz. Bu okulda güzel bir hayal başlatıldı. Vehbi Koç Vakfı bir hayali bu ülke için bir armağan haline getirdi. Rahmetli Vehbi Koç’un bu ülke için düşündüklerini, bu ülkeye katmak istediklerinin somut bir örneğini daha karşımızda görüyoruz. Bu hizmetlerin kalıcı değer oluşturma potansiyeli çok yüksek. Bu potansiyelin Türkiye’ye bir müjde olduğunun farkındayız. Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemeyi fark ettiniz sanırım. O gülümsemeye daha çok ihtiyacımız var. Bunu sanatla, sporla, bilimle, ahlakla yoğurarak daha çok yol almamız gerekiyor. Hayatın gerekliliklerini, bugünün çocuklarının ihtiyaçlarını, anne ve babaların beklentilerini karşılamamız konusunda duyarlı olmamız gerekiyor. Bu sebeple de bu çalışmaları yaygınlaştırmak, Türkiye’de örnek okulların sayısını bu okulla birlikte arttırmak ve bu örnekler üzerinden de Türkiye’deki okul mimarisinin inkişafına hizmet etmek gibi bir niyetimiz var. Bu nedenle daha çok mutluluk oluşturacak, çocukların eğitim ve öğretim motivasyonunu arttıracak, öğretmelerimizin mutlu olmalarına hizmet edecek çalışmaların sayısını çoğaltmaya gayret ediyoruz.”

‘50’inci yılımızın en heyecan verici projesi’

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım ise, “50’inci yılımızın en son ama en heyecanlı projesinde İstanbul Valiliği ile yaptığımız protokole istinaden ‘Yap, devret, sahip çık’ yaklaşımıyla yaptırıp MEB’e devrettiğimiz okulun bina açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye’nin geleceği için yeni sorumluluklar üstlenerek çalışıyoruz. Genç nüfuslu ülkemizin refahı ve kalkınması için her seviyede daimi bir eğitim ihtiyacımız var. Vakıf olarak eğitim alanındaki faaliyetlerimiz kapsamında, sekiz yıllık kesintisiz eğitime destek vermek üzere 1999’dan itibaren 17 ilk ve ortaokul yaptırdık. MEB’e devrettikten sonra da tüm okullarımızın öğretmenlerine, öğrencilerine destek vermeye devam ediyor, okullarımızın fiziki şartlarının iyi olmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Sunduğumuz model, mimari özellikleri itibariyle öğretmenlerin ve öğrencilerinin keşfederek, deneyerek, paylaşarak ve yaşayarak öğrenmelerine fırsat veriyor. Sanatı, sporu, doğayı eğitimin ayrılmaz bir prçası olarak görüyor. Öğretmen, öğrenci, veli ve çevredeki mahallelilerin ve halkın katılabileceği yaparak – yaşayarak hayat boyu öğrenmeye fırsat veren bir ortam sağlıyor. Takım çalışması, problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sosyal duygusal gelişim, sorumluluk alma gibi 21’inci yüzyılın temel becerilerinin gelişimini destekleyen bir okul ortamı sunuyor. Ayrıca veli, okul idaresi ve öğretmenlerin iş birliğiyle öğrencileri odağa olan bir okul kültürü geliştirilmesini de içeriyor. Bu kapsamda 2014 yılından bu yana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün izinleri doğrultusunda mevcut okulun öğretmenleri ile iletişim, takım çalışması, müzede eğitim, akıl oyunları, ergenlerle iletişim, ilk yardım, proje temelli öğrenme, acil durum ve afet yönetimi ve model okula uyum gibi farklı konularda 14 çalıştay gerçekleştirdik. Okul Aile Birliği iş birliği ile velilere yönelik seminerler düzenledik. Ülkemize bağışladığımız bu model okulun, fiziksel imkânlarının yanı sıra okul kültürünü güçlendirmeye yönelik çalışmaları ile de okul yaptırmak isteyen bağışçılara da örnek olmasını arzu ediyoruz” dedi.

Model Okul Beykoz Koç Ortaokulu Hakkında:

- 11 bin 320 metrekare kapalı alana sahip olan model okulun, 520 kişilik öğrenci kapasitesi, 5 bin 500 metrekarelik bahçesi ve 2 bin 400 metrekarelik açık spor alanı bulunuyor.

- 238 kişilik kafeterya, toplanabilir masalarıyla etkinlik alanına dönüştürülebiliyor.

- Vehbi Koç Vakfı’nın, uluslararası mimari tasarım şirketi olan Cannon Design’la çalıştığı okulun inşasında aydınlatmadan sınıf yerleşim düzenine, beslenmeden bahçe kullanımına, eğitim yöntemlerinden velilerin ve mezunların okul ortamına dahil edilmesine kadar toplam 79 ayrı unsur dikkate alındı. 2014 yılı Haziran seminer döneminden 2019 ara dönemine kadar mevcut okulun öğretmenleri ile iletişim, takım çalışması, müzede eğitim, akıl oyunları, ergenlerle iletişim, ilk yardım, proje bazlı öğrenme ve oryantasyon gibi farklı konularda düzenlenen 14 çalıştayın çıktıları, çalışmanın her aşamasında yol gösterici oldu.

- Teknoloji tasarım dersliği, bilişim teknolojileri ve yazılımdDersliği, yabancı dil dersliği gibi toplamda 31 adet dersliğe sahip olan okulda altı adet öğretmen çalışma odası, Okul Aile Birliği ofisi ve 10 adet yönetim ofisi bulunuyor.

- Okul içinde ve dışında bulunan toplam 10 arıtılmış su sebili ve geri dönüşüm toplama noktalarıyla plastik atıkların azaltılması hedefleniyor.

- Arçelik ile MEB’in Fatih Projesi standartlarındaki Arçelik etkileşimli tahtalarla (30 adet), öğrenciler güçlü görsel öğelerle desteklenen derslere daha kolay odaklanabiliyor. Ayrıca 35 adet dizüstü bilgisayar ve altı yazıcı bulunuyor.

- Okulun 46 kişilik oturumlu kütüphanesi bulunuyor.

- Tüm spor araç-gereçlerin yer aldığı beden eğitimi ve spor salonu; dans, drama, jimnastik ve halk oyunları için çok amaçlı salon ve mini amfi tiyatro; iki adet piyanosu ve müzik enstrümanları bulunan müzik dersliği bulunuyor.

- 163 kişilik konferans salonu, okul dışındaki etkinliklere de açılarak okul bütçesine sürdürülebilir bir gelir sağlanması hedefleniyor.

- Okulun destekçilerinin isimleri, bulmaca şeklinde okuldaki duvarda yer alıyor.