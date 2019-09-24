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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
24.09.2019 - 11:50, Son Güncelleme:/

2019-YKS Milli Sporcu Yerleştirme işlemleri başladı

ÖSYM; 2019-YKS Milli Sporcu Yerleştirme işlemlerini başlatarak, tercihleri almaya başladı. Adaylar, 30 Eylül’e kadar başvurularını yapabilecek.

2019-YKS Milli Sporcu Yerleştirme işlemleri başladı
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Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında Milli Sporcu Yerleştirme için tercihleri almaya başladı. Adaylar 30 Eylül’e kadar tercihlerini yapabilecek.

ÖSYM, milli sporcuların üniversiteye yerleştirmeleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:
ADAYLAR EN FAZLA 8 TERCİH YAPABİLECEK
“2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için başvurular, 24-30 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda bireysel olarak yapılacak tercihler işleme alınacak. Tercih işlemi, 30 Eylül saat 23:59’da sona erecek. Başvuruları merkezimiz tarafından kabul edilen adaylar, tercihlerini yukarıda belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin; https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapacak. Adaylar en fazla sekiz tercih yapabilecek. Engelli adaylar, tabloda yer alan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programlarını tercih edemeyecek. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyenler, belirlenen süre içinde tercihlerini değiştirebilecek.”

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