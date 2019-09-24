2019-YKS Milli Sporcu Yerleştirme işlemleri başladı
ÖSYM; 2019-YKS Milli Sporcu Yerleştirme işlemlerini başlatarak, tercihleri almaya başladı. Adaylar, 30 Eylül’e kadar başvurularını yapabilecek.
Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında Milli Sporcu Yerleştirme için tercihleri almaya başladı. Adaylar 30 Eylül’e kadar tercihlerini yapabilecek.
ÖSYM, milli sporcuların üniversiteye yerleştirmeleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:
ADAYLAR EN FAZLA 8 TERCİH YAPABİLECEK
“2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için başvurular, 24-30 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda bireysel olarak yapılacak tercihler işleme alınacak. Tercih işlemi, 30 Eylül saat 23:59’da sona erecek. Başvuruları merkezimiz tarafından kabul edilen adaylar, tercihlerini yukarıda belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin; https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapacak. Adaylar en fazla sekiz tercih yapabilecek. Engelli adaylar, tabloda yer alan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programlarını tercih edemeyecek. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyenler, belirlenen süre içinde tercihlerini değiştirebilecek.”
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