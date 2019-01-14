2019-MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başlıyor
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 16 Ocak-27 Şubat tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM’ye yapacak.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) başvuruları 16 Ocak-27 Şubat arasında yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Nisan’da düzenlenecek sınava girmek isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM'ye yapacak. ÖSYM, belirlenen tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru günü olarak 7 Mart'ı belirledi. Sınav sonuçları ise 26 Nisan'da açıklanacak.
120 SORU 135 DAKİKA
Sınava katılacak adaylara; Türkçe ve temel matematik testinden 40’ar, sosyal bilimler ile fen bilimleri testinden ise 20’şer soru sorulacak. Adaylara, toplam 120 soru için 135 dakika cevaplama süresi verilecek. 2018'de ilk kez uygulanan MSÜ'ye başvuran aday sayısı 300 bin 856, sınava katılan aday sayısı ise 293 bin 432 olmuştu.
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