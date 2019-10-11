125 yıldır hizmet veren okul

Türkiye'de ‘tarihi ilk 100 okul’ arasında yer alan Afyon Lisesi, merhum 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi, üst düzey askeri erkan, hukukçu ve sanatçı yetiştirdi. 2'nci Abdülhamid Han döneminde 1894'te ‘Karahisar-ı Sahip Rüştiyesi’ olarak kurulan tarihi lisenin ismi, 1923'te İlmiye Heyeti toplantısında ‘Afyonkarahisar Sultanisi’ olarak değiştirildi. Okul, 1933'ten bu yana ise lise olarak hizmet veriyor.

‘Ünlüler Okulu’ olarak da bilinen lisenin mezunları arasında, Türkiye Cumhuriyeti 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, eski Genelkurmay başkanları emekli orgeneraller İlker Başbuğ ve İsmail Hakkı Karadayı, sinema yönetmeni Yücel Çakmaklı, ses sanatçıları Emel Müftüoğlu ve ‘Neco’ olarak da bilinen Nejat Sesyılmaz, emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, eski Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy, eski Maliye Bakanı İsmet Attila, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, eski Ulaştırma Bakanı Arif Demirer, Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, gazeteci-yazar Selahattin Duman, TRT spor spikeri Tansu Polatkan'ın yanı sıra pek çok siyasetçi, hukukçu ve sanatçılar yer alıyor.

'AFYONKARAHİSAR’IN GÖZ BEBEĞİ'

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, birbirinden değerli şahsiyetlerin bu okuldan mezun olmasından gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi. Yalçın, "Afyon Lisesi, tarihine yakışır bir şekilde eğitim öğretim hayatına devam ediyor. Tarihi Afyon Lisemiz, kendine yakışır bir şekilde geleceğe de ışık tutmayı sürdürerek ülkemize yön verecek insanlar yetiştirmeye devam edecek. Tarihi ve başarı bir okul olması nedeniyle de Afyonkarahisar'ın gözbebeği olan bir kurum" dedi.

'BEN DE BU OKULDA ÖĞRENCİYDİM'

Okul Müdürü Turgay Bingül, okullarının başarılarla dolu eğitim tarihinde 125’inci yılını kutladığını belirtti. Bingöl, "Sultan 2'nci Abdülhamid Han, zamanında Anadolu'ya 11 tane bu binadan yaptırılmış. Sivas, Erzurum, Konya Lisesi bunlardan birkaçı. Afyon Lisesi de bunlardan birisi ve tarihi bir okul.1940-50'li yıllarda çok değerli, Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunmuş kişileri yetiştirdi. Mezunlar zaman zaman okulu ziyaret ediyor. Kendim de 34 yıl önce bu okuldan mezun oldum. Kendi okulumda görev yapıyorum. Aradan geçen yıllara rağmen şimdi, aynı sınıflarda öğrencileri gördüğümde onlara ilk olarak anlattığım 'Ben de bu okulda öğrenciydim' diyorum. Bunu söylerken de çok gururlanıyorum" " diye konuştu.

Okul öğrencilerinden Halil Göktuğ Aytekin ise şunları söyledi:

"Okulumuz, çok sayıda ünlü isimleri yetiştirmiş. Ben de bu okulda öğrenim gördüğüm için kendimi şanslı hissediyorum. Okulumuz ayrıca öğrencilerine özel imkanlar veren projelerde yer aldıran hem sosyal olanaklar açısından hem de ders açısından iyi bir okul."

Öğrencilerden Hatice Eylül Ülke ise mezun olmasının ardından öğretmen olarak Afyon Lisesi'nde görev yapmayı istediğini söyledi.