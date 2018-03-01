10 soruda YKS başvurusu

Bu yıl yeni üniversitelere giriş sistemi olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 23-24 Haziran’da yapılacak. 1 Mart’ta başlayan başvurular 21 Mart’ta sona erecek. 2018-YKS Başvuru Kılavuzu da 28 Şubat’ta açıklandı. Adayların bu kılavuzu başvurudan önce incelenmesi gerekiyor. Bu yıl uygulamaya koyulacak önemli bir yenilik de var. Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) elde edilen 200 ve üzeri puan, iki yıl süreyle geçerli olacak. Uygulamaya yönelik usul ve esaslar, YÖK tarafından belirlenecek. İşte başvuruyla ilgili bilmeniz gerekenler:

1- LİSE SON SINIFLAR NASIL BAŞVURACAK?

YKS’ye katılacak lise son sınıf öğrencileri okul müdürlüklerine giderek ÖSYM’nin ‘Aday İşlemleri Sistemi’ üzerinden, yetkililerin yardımıyla başvurusunu gerçekleştirecek.



2- MEZUN ADAYLAR ÖSYM MERKEZLERİNDEN Mİ BAŞVURU YAPACAK?

Liseden mezun olup daha önce üniversite sınavlarına katılan adaylar internet aracılığıyla ÖSYM’nin ‘Aday İşlemleri Sistemi’ üzerinden, T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle başvuruda bulunabilirler. Liseden mezun olup daha önce üniversite sınavlarına katılmayanların ise bir başvuru merkezine giderek görevlilerin yardımıyla işlemlerini tamamlaması gerekiyor.



3- ADAY ŞİFRESİ NASIL ALINIYOR?

Lise son sınıf öğrencileri, okul müdürlüklerinden başvuruyu gerçekleştirecekleri sırada aday şifresi de oluşturularak öğrenciye verilecek. Daha önce üniversite sınavlarına katılmış olan mezun adaylar geçmiş yıllarda belirledikleri şifreyi kullanabilecekler. Mezun olup hiç üniversite sınavlarına katılmayan ve bu yıl ilk defa sınava girecek olanlar ise bir merkez aracılığıyla başvurusunu yaparken şifresini alabilecek.



4- ADAYIN ÖĞRENCİ NUMARASI, OKUL VE KİMLİK BİLGİLERİ SİSTEME NASIL İŞLENECEK?

Daha önce üniversite sınavlarına katılmış olan adayların bütün bilgileri zaten ÖSYM sistemlerinde bulunuyor. Bilgilerinde herhangi bir değişiklik olmayan adaylar, başvurularını direk olarak Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecekler. Bilgilerinde değişiklik olanların ve geçmiş yıllarda mezun olup daha önce hiç üniversite sınavlarına girmeyen adayların da bir başvuru merkezine giderek işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Başvuru merkezinde bu işlemler yapıldığı sırada e-okul üzerindeki bütün bilgiler ÖSYM sistemine yüklenecek. Lise son sınıflar da okul müdürlükleri aracılığıyla başvuru yaparken e-okul sistemi üzerindeki bilgileri ÖSYM sistemine aktarılacak.



5- FOTOĞRAF GÜNCELLEMELERİ NASIL YAPILACAK?

İlk defa sınava girecek lise son sınıf öğrencilerinin fotoğrafları okul yetkilileri tarafından çekilerek sisteme işlenecek. Geçmiş yıllarda sınava girmiş ve fotoğraf güncellemesi yapması gerekenlerin de bir başvuru merkezine giderek yeni fotoğraf çektirip sisteme yükletmesi gerekecek. Diğer bütün bilgi güncellemeleri de başvuru merkezleri aracılığıyla yapılabilecek.



6- BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR VE NE ZAMAN YATIRILMASI GEREKİYOR?

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarının ücretleri 50’şer lira. Adaylar başvurularını yapıp, sınav ücretlerini 22 Mart’a kadar yatırabilecek. Başvuru ücretiyle sınav koordinatörlüklerinden yeniden şifre edinme ücreti 5, ek yerleştirme ücreti 15 TL.



7- ÜCRETLER NEREYE YATIRILACAK?

2018-YKS’ye başvuran adaylar seçtikleri oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatırabilecekler.



8- SÜREYİ KAÇIRANLAR NE YAPACAK?

Başvuru tarihini kaçıranlar için geç başvuru günü 4 Nisan. Sınav ücretinin de aynı gün ödenmesi gerekiyor. Ancak geç başvuru gününde TYT, AYT, YDT sınav ücretleri ise 75 TL olacak.



9- TÜM OTURUMLARA BAŞVURMAK ZORUNLU MU?

YKS’ye girecek adayların hepsi ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) başvurmak zorunda. Ancak ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile diğer oturum Yabancı Dil sınavına başvurma zorunluluğu yok. İsteyenler iki ya da üç oturuma da başvurabilir. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılan programlarla özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunlu. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekiyor.



10- SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL EDİNİLECEK?

Adaylar Sınava Giriş Belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileriyle fotoğrafı yer alacak. Belge adayların adreslerine gönderilmeyecek. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorunda.