E-ticaret sohbetleri iş dünyasını buluşturuyor!

Dijital pazarlama profesyonellerini, şirketlerin iletişim ve pazarlama yöneticilerini, pazarlama uzmanlarını, danışmanları, e-ticaret sektörü çalışanları, sosyal medya uzmanlarını, marka yöneticilerini, pazarlama ve satış ile insan kaynakları yöneticilerini ve üniversite öğrencilerini buluşturan etkinlikler kapsamında; her ay alanında uzman isimler bir konuyu tartışıyor, son gelişmeleri ve deneyimlerini paylaşıyor.

Geçmiş dönemlerde Me Consultancy’nin düzenlediği ve katılım sağlayanların yeni insanlarla da tanışmasına, birbirleriyle sohbet etmesine ve bilgi paylaşımında bulunmasına katkı sunan etkinliklerden bazıları şu şekilde:

Ocak 2018 (2018 senesi trendleri neler olacak)

2018 trendleri neler ve yakın zamanda nelerle karşılaşacağız gibi soruların cevaplarının yanıt bulduğu ve Ocak 2018 dönemine düzenlenen etkinlik kapsamında 3 konuşmacı sahne aldı. Onlarca farklı dilde farklı ülkelerdeki şirketlere içerik üretimi konusunda hizmet veren Wordapp’in İş Geliştirme Müdürü Volkan Temizkan İçerik Pazarlamasının öneminden, neler yapılırsa başarılı olunacağından ve 2018 senesinde bizi bekleyen gelişmelerden bahsetti.

Online eğitim devi Udemy’nin eğitmenlerinden Enes Usta ise Facebook/Instagram reklamcılığında başarılı olmanın yollarına, e-ticaret firmalarının neden burada reklam vermeleri gerektiğine ve 2018 trendlerine değindi. Me Consultancy kurucusu Murat Erdör ise e-ticaret sektöründe 2018 senesindeki diğer trendlerden bahsetti.

Aralık 2017 (Web sayfası nasıl yapılır ve pazarlanır)

Diyelim ki ihtiyaç karşılayacak bu ürün/hizmet var, internet üzerinden satacaksınız, yapmanız gereken ilk iş bunun için bir web sayfası yapmak olacaktır. Peki piyasada onlarca farklı çözümler varken hangisini tercih edeceksiniz? Bir paket mi alacaksınız yoksa kendinize özel bir sayfa mı yaptıracak mısınız? Bunların yapılması için ne kadar bekleyecek ve ne kadarlık tutarı göze alacaksınız? İşte bütün bu sorularınızın cevaplarını vermek üzere Türkiye’nin en büyük e-ticaret altyapı firmalarından birisi olan Ticimax CEO’su Cenk Çiğdemli katılımcıları bilgilendirdi. Diverseffect‘in Başkanı Coşkun Yeşilbaş ise web sayfanıza en uygun bütçelerle nasıl trafik sağlayıp satış yapabileceğini anlattı. Google’a mı reklam vereceksiniz, eğer verecekseniz hangi reklam türünü kullanacaksınız, hangi anahtar kelimeleri nasıl bulacaksınız, sosyal medya kanallarında hangi mecranın geri dönüşü daha iyidir, reklam verdiğinizde insanların hangi sayfaya gitmesi gerekir, landing page nedir ve neden önemlidir gibi akıllara gelebilecek onlarca sorunun cevabı katılımcılarla paylaşıldı.

Kasım 2017 (Yeni nesil müşteri deneyimi: Omnichannel)

Günümüzde artık birçok offline markanın online satış kanalı da bulunmaktadır. Bu ilk başta kulağa çok hoş gelse de eğer bu süreç doğru yönetilmezse çok büyük sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. Omnichannel pazarlama stratejisiyle müşterilerin hangi kanaldan alışveriş yaparsa yapsın aynı hizmeti alması amaçlanmaktadır. Omnichannel hakkında bilgi sunan etkinlik kapsamında Defacto E-ticaret Müdürü Murat Dağlı ve Boyner Grup Omnichannel Proje Müdürü Ayça Selva Baydar bizlerle oldu ve konuyla alakalı deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Ekim 2017 (Online dünyada kendi işinizi kurmak istemez misiniz?)

Kendi işini kurmak isteyen veya kurumsal hayata devam ederken ek gelir elde etmek isteyenlere hitap eden etkinlik kapsamında Startsub’ın Kurucu Ortağı Deniz Kuran abonelik sisteminden bahsederken, iş kurmak isteyenlere nasıl hizmet verdiklerini aktardı. Türkiye’de e-ticaretin öncü markalarından olan GittiGidiyor’dan Görkem Öztürk ise Kobi’lerin ve girişimcilerin e-ticarete adım atmalarını teşvik etmek ve e-ihracata hazırlanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdikleri “Geleceğim E-Ticaret” projesini katılımcılarla paylaştı.

21 Şubat’ta 2 değerli konuk

'E-Ticaret Sektöründe Deneyim Tasarımı ve Fotoğraf Çekiminin Önemi' konulu etkinlik 21 Şubat 2018 Çarşamba günü birbirinden değerli iki konuğu katılımcılarla buluşturacak. Sektörde engin deneyimleri olan ve Nokta, Sahibinden.com, Hepsiburada.com, Ideasoft gibi kurumlarda çalışan ve şu anda Hürriyet Emlak'ta CPO pozisyonunda görev alan Gökhan Besen ürün yönetimi ve deneyim tasarımından bahsedecek. Reklamcılık, tanıtım fotoğrafçılığı, yerli/yabancı birçok firmaya pazarlama alanında danışmanlık yapan, 360 derece ürün fotoğrafı sisteminin Türkiye’deki uygulayıcılarından birisi olan ve Fotometrik 360 adlı şirketin kurucusu olan Aydın Karadöller ise online pazarlamada fotoğraf kullanımının inceliklerini ve UX'in fotoğrafa etkisini katılımcılarla paylaşacak. Etkinliğe kayıt olmak isterseniz bu sayfaya göz atabilirsiniz.