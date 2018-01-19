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    E-Devlet'te tercüme edilmiş sabıka kaydı yoğunluğu

    Hürriyet Haber
    19.01.2018 - 11:41 | Son Güncelleme:

     'E-devlet'te tercüme edilmiş sabıka kaydı yoğunluğu.. Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmayla yaklaşık 153 bin kişi, "e-devlet" üzerinden 6 dile tercüme edilmiş sabıka kaydına ulaştı. Bugüne kadar 128 bin 138 İngilizce, 7 bin 200 Fransızca, 14 bin 143 Almanca, 2 bin 912 İtalyanca, 183 İspanyolca ve 158 Flemenkçeye çevrilmiş sabıka kaydı alındı.

    Adalet Bakanlığı personelinin geliştirdiği yazılımla yaklaşık 153 bin kişi, "e-devlet" üzerinden 6 dile çevrilmiş sabıka kaydı aldı.

    AA muhabirinin Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, farklı dillere tercüme edilmiş sabıka kayıtlarının internet üzerinden alınmasına yönelik çalışmaların tamamlanmasıyla 20 Mart 2016'dan itibaren yabancı dile çevrilmiş sabıka kayıtları "e-devlet" üzerinden verilmeye başlandı. Yeni uygulama kapsamında adliyelerden alınması gereken tercüme edilmiş adli sicil sorgulama sonuçları, elektronik ortama aktarıldı.

    İlk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere dört dilde sabıka kayıtları "e-devlet" üzerinden alındı. Uygulama alanının genişletilmesiyle, İspanyolca ve Flemenkçe dillerine çevrilmiş sabıka kayıtlarının da "e-devlet" üzerinden verilmesi sağlandı. Vatandaşlar, bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler üzerinden internete girerek, tercüme edilmiş sabıka kayıtlarına ulaştı. Bugüne kadar 128 bin 138 İngilizce, 7 bin 200 Fransızca, 14 bin 143 Almanca, 2 bin 912 İtalyanca, 183 İspanyolca ve 158 Flemenkçe olmak üzere toplam 152 bin 734 yabancı dile çevrilmiş sabıka kaydı alındı. Yeni uygulamadan, adli sicil ve arşiv kaydı bulunmayan vatandaşlar yararlanabiliyor.

    Etiketler: tercüme edilmiş sabıka kaydı
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