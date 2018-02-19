E Devlet soyağacı sorgulama nasıl yapılır? Çifte vatandaşlık başvuru fırsatı

Teknik problemler nedeniyle erişime kapatılan nedeniyle E Devlet soyağacı sorgulama sayfası geçtiğimiz hafta tekrar vatandaşların kullanımına açılmıştı. İçişleri Bakanlığı yaşanan yoğunlukla mücadele etmek için sisteme kota sistemini getireceğini açıklamıştı. Bu nedenle vatandaşların sonucunu öğrenmesi zaman alabiliyor. Soyağacı sorgulamasında kökenlerinin bugünkü AB üyesi ülkelere dayandığını gören bazı vatandaşlar, bu ülkelere çifte vatandaşlık başvurusu yapmak için harekete geçti. Peki E Devlet soyağacı sorgulama nasıl yapılır, sorgulama sonucu nasıl öğrenilir? E Devlet, Soyağacı sorgulama uygulaması nasıl çalışıyor? İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün bir hizmeti olan ve E Devlette kullanıma açılan 'soyağacı sorgulama' uygulaması yoğun şekilde talep gördü. Kısa sürede içinde vatandaşlar, E Devlet sistemini üzerinden bu hizmeti kullandı ve soyağacı belgelerini oluşturdu. Uygulama ile vatandaşların geçmişse dair soy bilgilerini öğrenmesi ve 1800'lü yıllara kadar aileleri hakkında bilgi almaları mümkün oluyor. Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üstsoy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.

E DEVLET ALT-ÜST SOY SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet resmi adresi olan https://www.turkiye.gov.tr yi açarak, TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yapınız. Daha sonra karşınıza çıkacak "Hizmetler" adlı bölüme gelerek Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kategorisini seçiniz. Bu bölümde alt kategorilerinde göreceğiniz "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" seçeneğini seçin ve soyağacınızı çıkartın.

E DEVLET SİSTEMİNE GİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SOYAĞACI SORGULAMA SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SORGULAMA SIRASINDA YOĞUNLUK OLABİLİR

E Devlet sisteminde yaşanan yoğunluk sebebiyle küçük aksaklıklar yaşanabilir. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün bu hizmetine halen daha çok yoğun bir talep olduğu için sistemde yavaşlık yaşanmaya devam edebiliyor. Bu durumda E Devlet sistemi siz bu uyarıyı verebilir;

"Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir… Bekleme süreniz hizmet veren kurumun işlem kapasitesine göre değişebilir. İşleminiz tamamlandığında, otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçeceksiniz."

SİSTEME GÜNLÜK KOTA GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sisteme günlük kota getirileceğini aktarmıştı. Güner, “Soy sorgulama için günlük belirli bir kota açacağız. ‘Bugün bu kadar’ diyerek ertesi güne aktaracağız.”

ÇİFT VATANDAŞLIK FIRSATI

Birçok vatandaş E Devlet'te başlatılan ‘soyağacı sorgulama’ hizmetinden kökenleriyle ilgili bilgiler elde etti. Bazı kişiler aslında göçmen olmadıklarını, bazıları ise Bulgar ya da Boşnak göçmeni olduğunu öğrendi. Özellikle Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkeler Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan ve Romanya göçmeni olduğunu öğrenen vatandaşlar, çifte vatandaşlık almak için hemen harekete geçti. Bulgaristan, Bosna-Hersek, Makedonya ve Romanya çifte vatandaşlık veriyor. Yunanistan ise Mübadele Anlaşması gereği vatandaşlık vermiyor. Ancak annenin, babanın, dedenin, anneannenin ya da babaannenin ‘Yunan kimliği’ olan kişilere vatandaşlık yolu açılabiliyor. Çifte vatandaşlık almak isteyen kişiler bizzat kendileri ya da bu işi yapan hukuk büroları aracılığıyla ülkelerin Adalet, Dışişleri ya da İçişleri Bakanlıkları veya konsolosluklara başvuruyor.