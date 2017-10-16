E- devlet giriş sayfası | E- devlet şifresi nasıl alınır?

E-Devlet sistemi vatandaşlara iki binin üzerinde hizmete erişim imkanı sağlar. E- devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra istenilen hizmet ile ilgili olarak işlemler gerçekleştirilebilir. Kayıtlı kullanıcılar tarafından en çok işlem yapılan kurumların başında Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı gelir. E-Devlet ile SGK hizmet dökümü belgesi sorgulamadan askerlik belgesi sorgulamaya, trafik cezası ödeme işleminden mobil hat sorgulama işlemine kadar pek çok işlem kısa süre içerisinde gerçekleştirilebilir.E-Devlet sistemi vatandaşlara iki binin üzerinde hizmete erişim imkanı sağlar. E- devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra istenilen hizmet ile ilgili olarak işlemler gerçekleştirilebilir. Kayıtlı kullanıcılar tarafından en çok işlem yapılan kurumların başında Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı gelir. E-Devlet ile SGK hizmet dökümü belgesi sorgulamadan askerlik belgesi sorgulamaya, trafik cezası ödeme işleminden mobil hat sorgulama işlemine kadar pek çok işlem kısa süre içerisinde gerçekleştirilebilir.

E-DEVLET GİRİŞ SAYFASI

E- DEVLET ŞİFRE İŞLEMLERİ

E-devlet’e giriş için PTT’den almış olduğunuz şifre ile sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. E-imza veya mobil imza gerektiren hizmetleri kullanabilmek için e-imza veya m-imza edinilmesi hizmete bağlı olarak ayrıca gerekebilir.Şifre ile ilk defa giriş yaptığınız durumda sistem sizi şifre değiştirme sayfasına yönlendirir. Bu durumda PTT’den aldığınız şifreyi girmeniz ve ardından da kendinizin belirleyeceği ve belli kriterlerden oluşan (şifre değişikliği sayfasında açıklanan) yeni şifrenizi girmeniz istenir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra yeni şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

Şifrenizi mi unuttunuz?



• Daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

• Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

• İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.