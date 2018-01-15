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Düşünce gücüyle kontrol edilebilen bilgisayar geliyor!

Hürriyet Haber
15.01.2018 - 07:29 | Son Güncelleme:

Microsoft'un yeni ortaya çıkan patenti, zihninizle PC'yi kontrol edebildiğiniz, adeta bilim kurgu filmi gibi bir sistemden bahsediyor!

Microsoft'un işletim sistemi, onu gözlerinizle kontrol etmenize zaten izin veriyordu ama görünüşe bakılırsa firma sadece bununla tatmin olmuyor. USPTO tarafından yayınlanan yeni bir patent, firmanın biraz daha fantastik yeni bir giriş yöntemini gösteriyor.

"Nörolojik veri kullanarak uygulamanın durumunu değiştirmek," ismini taşıyan patent, ilk olarak Mayıs 2016'da kaydedilmiş ve nörolojik verilerin cihaz ve uygulama kontrolü gibi konularda nasıl kullanılabileceğini anlatıyor. Patentte, bir kullanıcının beyninden gelen elektrik sinyallerini okuyabilen bir EGG'ye bağlı bir bilgisayar gösteriliyor. Bunun ardından bilgisayar, kullanıcının nörolojik durumuna göre uygulamanın durumunu değiştirebiliyor.
Düşünce gücüyle kontrol edilebilen bilgisayar geliyor
Cihazın elbette her kişinin kendine has nörolojik yapısına göre kalibre edilmesi gerekiyor. Cihaz, zamanla kullanıcının nörolojik yapısını tanıyor, örneğin kolunuzu kaldırdığınızda beyninizde meydana gelen aktiviteleri inceliyor ve daha sonrasında sadece kolunuzu kaldırmayı düşündüğünüzde bunu anlayıp, bir oyunda sadece düşünerek karakterinizin kolunu kaldırmasını sağlayabiliyor.

Ayrıca adeta telepati yapar gibi bazı işlevler de mümkün olabilecek. Örneğin sadece düşünerek ekrandaki oku hareket ettirebilmek gibi.

Bu teknoloji şu an için oldukça teorik ve yakın zamanda gerçek bir cihaza dönüşmesini beklemiyoruz. Ama eninde sonunda böyle cihazların yaygınlaştığı bir gelecek de kaçınılmaz.

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Etiketler: yapay zeka
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