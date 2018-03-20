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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
20.03.2018 - 15:54, Son Güncelleme:

Yunan basının iddiası... 2 Yunan askere karşılık onları teklif edecekler

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunan basının iddiası... 2 Yunan askere karşılık onları teklif edecekler

Yunanistan’da, 1 Mart’ta Meriç’te Türk devriyeleri tarafından yakalanan ardından da tutuklanan 2 Yunan askeri, teğmen Angelos Mitretodis ve uzman çavuş Dimitri Kuklacis ile ilgili yeni “takas” iddiaları geldi.

Atina’da, 2 Yunan askeri yakalanıp tutuklanmaları üzerine, 15 Temmuz darbe girişiminden 1 gün sonra askeri helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan ve Yunan mahkemelerinin 3 defa Türkiye’nin iade talebini reddettikleri FETÖ’cü 8 asker ile “takas” edilmeleri ihtimali bulunduğu iddiası ortaya atılmıştı.

Söz konusu “takas” iddiaları gerek Atina, gereke Ankara’da yalanlanmıştı.

2 ASKERE KARŞILIK 3 DHKP-C’Lİ

Bu defa, Haftalık To Vima gazetesi, farklı bir “takas” iddiası ortaya attı. Gazete, 2 Yunan askerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen 7 Aralık’daki Atina ziyaretinden 1 hafta önce yakalanan 9 DHKP-C’liden 3’ü ile takas edilmeleri ihtimalinden söz etti.
Bu iddia şu ana kadar ne doğrulandı ne de yalanlandı.

Türkiye, Yunan polisinin yakaladığı 9 DHKP-C üyesinden bugüne kadar 3’ünün iadesini istemişti. Atina İstinaf Hakimler Konseyi. terör örgütü DHKP-C üyeleri Mehmet Doğan, Şadi Naci Özpolat ve Hazal Seçer”in “adil yargılanmayacakları, işkence görebilecekleri ve Türkiye’nin taleplerinde belirsizlikler bulunduğu” iddialarıyla iade edilmemelerini kararlaştırmıştı.

YUNANİSTAN’DA YARGILANACAKLAR

Yunan polisi, DHKP-C’nin Atina’daki 3 ayrı hücre evindeki baskınlarında, patlayıcı imalatında kullanılan amonyum nitrat, kablolar ve masaüstü saatler ile 1 tabancadan başka, sahte kimlik, pasaport ve ehliyetler ele geçirmişti.
DHKP-C’li 9 terörist, terör örgütü üyesi olmak, terör amaçlı silah ve patlayıcı bulundurmak ve sahte evrak tanzim etmek gibi bir dizi suçlamalardan Yunanistan’da yargılanacaklar.

“MERKEL MÜDAHALE ETTİ”

Bu arada, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in geiçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde 2 Yunan askeri konusunu gündeme getirdiğini söyledi.

Kocyas “AB’deki ortaklarımız, bu konuda destek ve dayanışmalarını gösteriyorlar. Merkel, bizzat Erdoğan nezdinde müdahale etti. Türkiye’nin iki ülkenin sınırında sıradan bir olayı, uzun vadeli koz olarak kullanmak istemeyeceğini ümit ediyorum” dedi.

ÇİPRAS VE KAMMENOS ASKERLERİ KONUŞTULAR

Edirne’de F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan 2 Yunan askeri konusu, Başbakan Aleksis Çipras ile koalisyon hükümetinin küçük ortağı populist milliyetçi Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi lideri ve Savunma Bakanı Panos Kammenos arasındaki görüşmede ele alındı.

Kammenos geçtiğimiz günlerde 2 Yunan askerinin “Türk cezaevinde rehin” olduklarını ileri sürmüştü. Kammenos’a cevap Savunrma Bakanı Yardımcısı Fotis Kuvelis’den gelmişti. Kuvelis “Askerlerin rehin olduklarına ilişkin sözler abartılmıştır ve hedelerimize hizmet etmemektedir” diyerek, Kammenos’u zor durumda bırakmıştı.

 

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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