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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
23.11.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda ölü sayısı en az 115

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Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda ölü sayısı en az 115

Uluslararası Af Örgütü, İran'da benzin zammına tepki gösterilerinde en az 115 kişinin öldüğünü açıkladı.

Uluslararası Af Örgütünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, benzine getirilen zam nedeniyle İran genelinde patlak veren protestolarda en az 115 kişinin hayatını kaybettiği ancak ölü sayısının tahmin edilenden fazla olabileceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Almaya devam ettiğimiz güvenilir bilgilere göre, İran'da güvenlik güçleri en az 115 göstericiyi hukuksuzca öldürdü. Gerçek sayının daha yüksek olduğuna inanıyor ve incelemeye devam ediyoruz. Devletleri, İranlı yetkililerden hesap sormaya çağırıyoruz."

AF ÖRGÜTÜNÜN CAN KAYIPLARIYLA İLGİLİ RAPORUNA TEPKİ YUSUFİ'DEN GELMİŞTİ

Af Örgütünce salı günü yapılan açıklamada, benzine getirilen zam nedeniyle İran genelinde patlak veren protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda en az 106 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

İran'daki kısıtlı medya ve internet yasağına dikkat çekilen açıklamada, teyit edilen video görüntüleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve ülke dışındaki aktivistlerce verilen "güvenilir bilgilerin", göstericilerin güvenlik güçlerince öldürüldüğünü gösterdiği belirtilmişti.

Af Örgütünün can kayıplarıyla ilgili raporuna tepki, İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Sözcüsü Ali Rıza Mir Yusufi'den gelmişti.

Yusufi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, raporu, "İran'a karşı yürütülen dezenformasyon kampanyasının bir parçası" olarak niteleyerek, "Hükümet tarafından teyit edilmeyen kayıplara ilişkin herhangi bir rapor, spekülatif ve güvenilir değildir." ifadesini kullanmıştı.

İRAN'DA BENZİN ZAMMI ŞİDDETLİ PROTESTOLARA YOL AÇTI

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı.

Gösterilerde, birçok kentte kamu binası da tahrip edilmiş, Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine geçen hafta ülke genelinde internet erişimini kesmişti. İnternet erişimi, 2 gün önce sınırlı olarak yeniden sağlanmaya başlanmıştı.

İranlı yetkililer ise şu ana kadar olaylar sonucunda 6 güvenlik görevlisinin ve 1 göstericinin öldüğünü duyurdu.

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