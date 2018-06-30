Uçakta meydan savaşı! Bir anda karıştı
Fransa’dan İspanya’ya giden uçakta bir grup yolcu kavga çıkarttı. Yolculardan biri uçuş görevlisine kafa attı
Cuma akşamı Fransa’nın başkenti Paris’teki Charles de Gaulle havalimanından İspanya’nın Mallorca kentine gitmesi planlanan uçakta, bir grup yolcu taşkınlık yaptı.
Güvenlik görevlilerinin çağrılması üzerine, bu gruptakilerden biri tepki gösterdi. Uçuş görevlilerine saldıran adam zorlukla zaptedildi.
Uçuş ertesi sabaha ertelendi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle