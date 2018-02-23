Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kararlı duruşu sürüyor

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ENI'ye ait 'Saipem 12000' adlı gemi, araştırma yapmak için Akdeniz'deki 3'üncü bölge olarak bilinen alana hareket etti. Ankara'nın bölgede Rumların doğalgaz aramasına 'kesinlikle müsaade edilmeyeceği' kararının ardından Türk savaş gemileri yola çıktı. Doğalgaz araştırma gemisi 'Saipem 12000' bölgeye yaklaştığında, karşısında Türk savaş gemilerini buldu. Gemi yoluna devam etmek isteyince Türk savaş gemilerinden biri, rotasını 'Saipem 12000'e doğru çevirdi.

'BİRLİKTE BATACAĞIZ'

Bunun üzerine paniğe kapılan İtalyan şirketine ait geminin kaptanı, Türk savaş gemisi ile telsiz bağlantısı aracılığıyla acil iletişime geçti. Saipem'in kaptanı, Türk savaş gemisinin kaptanına, "Önümüzden çekilin yoksa birlikte batacağız" diye çağrı yaptı. Türk savaş gemisinin kaptanı ise "Hızımızı ve rotamızı kontrol edemiyorum" karşılığını verdi. Bunun üzerine 'Saipem 12000'in kaptanı, "Hızınızı ve motorunu kontrol ediyorsun. Ben bunu açık gözle görebiliyorum" diye konuştu. Ancak Türk savaş gemisi rotasını değiştirmedi. Bu hamle karşısında araştırma gemisinin kaptanı, "Tamam, rotamı değiştiriyorum" diyerek gemiyi bölgeden uzaklaştırdı.

ANKARA KARARLI DURDU

İtalya da NATO görevinde Akdeniz'de bulunan bir firkateynini, 'Saipem 12000'yi koruması amacıyla bölgeye gönderdi. Ancak İtalyan firkateyni, Türkiye’nin bölgedeki kararlı duruşu karşısında rotasını Beyrut limanına çevirdi. ENI de bölgede doğalgaz aramaktan vazgeçti.

'TÜRKSÜZ BU İŞİN OLMAYACAĞINI ANLADILAR'

Üst düzey bir yetkili de Ankara'nın Akdeniz'deki siyasi kararlılığının büyük bir kazanım olduğunu söyledi. Rumların ilk kez çaresiz şekilde kaldığını kaydeden yetkili, "Rumlar ABD'den de istedikleri desteği alamayınca, Akdeniz'de yalnız kaldılar. Türkiyesiz, Kıbrıslı Türksüz bu işin olamayacağını anladılar" dedi. Rum Dışişleri Bakanı YoannisKasulides, "ABD, bize 'Türkiye'ye karşı birşey yapamayız' demişti" itirafında bulunmuştu.

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