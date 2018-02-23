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    Rumlardan AB’de misilleme hamlesi

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    23.02.2018 - 00:01 | Son Güncelleme:

    Türkiye’nin, Kıbrıs açıklarında tek taraflı sondaj çalışması yapılmasını askeri unsurlarla engellemeyi sürdürmesi üzerine konuyu Avrupalı liderlerin gündemine taşıyan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), gözünü 26 Mart’taki Avrupa Birliği-Türkiye Zirvesi’ne dikti. Rum Kesimi, bu toplantıyı baltalama çabası içine girdi.

    GÜNEY Kıbrıs’ın, Bulgaristan’ın Varna kentinde yapılacak zirveyi hedef almasının ana nedeni bugün Brüksel’de yapılacak AB Zirvesi’ndeki manevra alanının kısıtlı olması. AB’nin zirvede, GKRY ile dayanışmasını sözlü açıklamalarla gösterme dışında fazla bir opsiyonu yok. Bölgedeki gerginliğin başlangıç aşamasında Brüksel’den yapılan sert içerikli sözlü açıklamalar Ankara’nın geri adım atması sonucunu doğurmadı.

    NABIZ YOKLAMASI

    Tüm bu unsurlar nedeniyle GKRY, Türkiye zirvesinin engellenip engellenemeyeceğini görmek için nabız yoklamasına girişti. Bu çerçevede Rum lider Nikos Anastasiadis, Brüksel’de bugün yapılacak AB Zirvesi öncesinde AB Konseyi Başkanı Tusk ile bir araya geldi. Kaynaklar, detaya girmeksizin, Tusk’ın Türkiye’ye ‘spesifik tepki verilmesi’ konusunda Anastasiadis ile aynı çizgide olduğunu belirtiyor. Yunanistan Başbakanı Çipras ile de bir araya gelen Anastasiadis, bugün de AB Komisyonu Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı, ve İtalya Başbakanı ile görüşmeyi planlıyor; Merkel’i de devreye sokmak için çalışıyor.

    AB ZİRVEDEN YANA

    AB kanadı, Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak Bulgaristan’daki Türkiye toplantısının ertelenmesi ya da iptali yönünde ise sinyal vermiyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , rum , gkry
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