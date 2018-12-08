Türk sevgili dehşeti! Ayrıntılar ilk kez ortaya çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTürk sevgili dehşeti! Ayrıntılar ilk kez ortaya çıktı
GeriDünya Türk sevgili dehşeti! Ayrıntılar ilk kez ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
08.12.2018 - 10:30, Son Güncelleme:

Türk sevgili dehşeti! Ayrıntılar ilk kez ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk sevgili dehşeti! Ayrıntılar ilk kez ortaya çıktı

Yaklaşık iki hafta önce Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Başkenti Batum’da bulunan bir otelin casinosunda bir Türk vatandaşı tarafından işlenen cinayet güvenlik kameralarına takıldı. 

Yaklaşık iki hafta önce Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Başkenti Batum’da, Türk vatandaşı olan ve yaklaşık 1,5 yıldır Batum’da yaşadığı öğrenilen L.U. tarafından öldürülen Özbekistan uyruklu 31 yaşındaki İ.Z.’nin cansız bedeni ailesinin parası olamadığı için Batum’dan alınamıyor. 

Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti Başkenti Batum’da özel bir otelin casinosunda yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde oyun makinasının başında oturan iki kadının yanına gelen, Türk olduğu öğrenilen L.U. isimli bir şahıs cebinden çıkarttığı bıçağı arkadaşı olan H.M.’nin yanında oturan İ.Z.'ye defalarca saplıyor. İ.Z.’nin yere düşmesi üzerine ise bıçağı arkadaşı H.M. isimli kadına doğru sallamaya başlıyor. Kadının kaçması üzerine peşine koşan L.U., H.M.’yi ise 5 yerinden bıçaklayarak yaralıyor. 

Türk sevgili dehşeti Ayrıntılar ilk kez ortaya çıktı

Olayın ardından L.U. tutuklanırken yaralı olan H.M.’ye ilk müdahale casinonun içerisinde yapıldıktan sonra yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Yerde cansız yatan İ.Z. ise Batum’da bir morga getirildi. Memleketi Özbekistan’dan kızının cesedini almak için Batum’a gelen baba S.R. ise kızını morg tarafından çıkartılan 3 bin 500 doları ödeyemediği için alamadı.

Özbekistan’dan Batum’a gelen baba S.R. burada kızının yaralanan arkadaşı H.M.’nin evinde kalıyor. 10 gün önce hayatını kaybeden kızını morgdan alıp memleketine getirmek isteyen baba kimseden şikayetçi olmadığını dile getirerek "Kızımı versinler yeter" ifadelerini kullandı. Acılı baba “Özbekistan’da iken kızımın ciddi bir kaza geçirdiği söylenerek gelmem istendi. Yaklaşık 5 gün bekledim çünkü param yoktu.

Ardından borç para bularak Batum’a geldim ve kızımın öldürüldüğünü öğrendim. Kızımı alıp götürmem için yaklaşık 3 bin 500 dolar paraya ihtiyacım var. Bu parayı bulmam zor kimsede yardım etmiyor” dedi. 

Saldırganın uzun zamandır arkadaşı olan ve olayda 5 bıçak darbesi alarak ölümden dönen H. M. ise olayın üzerinden 11 gün geçmesine rağmen hala olayın şokunu yaşadığını dile getirdi.

H.M. “2 ay boyunca kendisiyle görüştüm ve daha sonra onunla arkadaşlığımı bitirdim. O ise buna karşı çıktı ve baskı kurmaya başladı. Gece casinoya geldiğinde öldürdüğü kız arkadaşıma saldırırdı. Bu esnada bana da saldırmaya başladı. Ben ellerimle onu engellemeye çalıştım. Arda arda gelen bıçak darbeleriyle kafamdan kolumdan ve ayağımdan 5 ayrı bıçak darbesi aldım” ifadeleriyle olay anını anlattı. 

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (08.12.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fransa'da hayat durdu! Operasyonlar başladı

Son dakika... İtalya'da gece kulübünde izdiham: 6 ölü

Su içerken kaptı! Beynini yemeye başladı

Gökyüzünde belirdi! Açıklanamıyor