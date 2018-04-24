Trump: Ortadoğu'daki olayların arkasında İran'ın parmak izi var
ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ortak basın toplantısı düzenledi. Açıklamalarıyla İran'ı hedef alan Trump, "Ortadoğu'daki olayların arkasında İran'ın parmak izini görürsünüz." dedi. Trump, "İran'a Akdeniz'e ulaşma fırsatı vermeyiz." açıklamasında bulundu.
Trump'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Ortadoğu'da olayların arkasında bakarsanız İran'ın parmak izini görüyorsunuz. Macron'u DAEŞ karşısındaki çabalarından ötürü tebrik etmek istiyorum. İran'ın bizim başarımızdan nemalanmasını engellemelerini talep ediyorum. Ortadoğu'da zengin ülkeler var, katkı yapmadıklarını görüyoruz. Bu önemli bir konu başlığıydı. buradaki ülkeler büyük bir şekilde adım atmalılar. Finansal eforlarını artırmaları gerekiyor.
Terörle mücadele hepimiz biliyoruz ki güçlü olmalıyız. Dışardan gelen tehditleri içimizden gelen güçle karşılamalı ve ülkelerimizi korumak için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Siz bizim en eski ve en büyük müttefiklerimizden birisiniz.
ABD ve Fransa aynı şekilde önemli bir sınamayla karşı karşıyalar. Bu çok uzun zamandır devam eden bir durum. Kontrolsüz göçten bahsediyorum. ABD olarak önemli adımlar atıyoruz özellikle sınırlarda. Yasa dışı göçü durduracağız. Sizin de bu konuda göstermiş olduğunu liderliği takdirle karşılıyorum. Her zaman popüler değilsiniz belki ama her zaman dürüstsünüz.
Her ikimizin de seçimlerdeki başarısı halkımızın uluslarının iradesini ne kadar karşıladığımızı gösteriyor.
Ayrıntılar geliyor...
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