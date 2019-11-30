Terleyen bunamaz
Uzmanlar yoğun tempoda yapılan egzersizin bunamanın en büyük düşmanı olduğunu belirtti. Kanada’da yapılan araştırmaya göre, egzersiz yapmak beyinde hafızayı canlandıran yeni nöronların üremesine neden oluyor.
Kanada’daki McMaster Üniversitesi’nde yapılan araştırma, yoğun tempoda yapılan egzersizlerin bunamayı azaltıcı bir unsur olduğunu ortaya koydu. Kanada’da bin 600 yaşlının katıldığı çalışmada, bunamaya genetik yatkınlığı bulunan yüzde 25’lik kesimin dışında kalanlar içinde, fiziksel aktivitede bulunan kişilerde daha az bunama riski bulunduğu tespit edildi.
HAFIZAYI CANLANDIRIYOR
Çalışmaya göre, yoğun tempoda yapılan egzersizler beynin ‘hippocampus’ (beyindeki beyaz çıkıntı) bölgesinde yeni nöronların gelişmesine neden oluyor. Bu da hafızanın canlanmasına ve gelişmesine neden olan önemli bir etken. Bunama konusunda genetik mirası bulunmayan ve egzersiz yapmayan kişilerin yaşam tarzlarını değiştirerek bu riski düşürmesi tavsiye ediliyor.
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