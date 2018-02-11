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    Tansiyon çok yüksek! İran'dan dev gövde gösterisi...

    Hürriyet Haber
    11.02.2018 - 17:28 | Son Güncelleme:

    İran İslam Devrimi'nin 39. yıldönümünde konuşan Cumhurbaşanı Ruhani isim vermeden İsrail ve ABD'yi sert bir şekilde eleştirdi. İran kutlamalar esnasında başkent Tahran'daki Vali-ye Asr caddesinde 2000 km menzilli Kadr balistik füzesini görücüye çıkardı. Bunun yanı sıra yeni nesil Fecir füzeleri, Tufan 2-M kısa menzilli füzeler ve Fetih adı verilen bir denizaltı da geçitte sergilendi. İsrail ile yaşanan büyük gerilimin ardından bu tip hamlelerin gelmesi 'gövde gösterisi' olarak yorumlandı.

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    • İranda gövde gösterisi
    • İranda gövde gösterisi
    • İranda gövde gösterisi
    • İranda gövde gösterisi

    İran'ın başkenti Tahran'da 1979'daki İslam Devrimi'nin 39. yıldönümü için yüz binlerce kişi bugün Azadi Meydanı'nda toplandı.

    Açıkça söylemese de İsrail'in dün İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) düşürmesine gönderme yapan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani "Bölgede gerginlik yaratmak istediler (ABD ve İsrail). Irak ve Suriye'yi bölmek istediler. Lübnan'da uzun sürecek bir kaos yaratmak istediler. Ama bizim de yardımımızla bu politikaları çöktü" dedi.

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    Öte yandan İran yine Tahran'daki Vali-ye Asr caddesinde 2000 km menzilli Kadr balistik füzesini görücüye çıkardı. Bunun yanı sıra yeni nesil Fecir füzeleri, Tufan 2-M kısa menzilli füzeler ve Fetih adı verilen bir denizaltı da geçitte sergilendi.

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    Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Biz, komplocuların Orta Doğu bölgesinde ülkeleri bölme hedefine ulaşmalarına izin vermedik. Onlar Irak’ı ikiye bölmeye çalışıyordu ve Irak’ın birliğini yok etmeye çabalıyordu. Ancak Irak milletinin bilinci ve bölge ülkelerin destekleri bu komployu da etkisiz hale getirdi” dedi.
    “Geçtiğimiz yıl ABD’nin yenilgilerine tanık olduk” diyen Ruhani, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “ABD ülkemizin içişlerine müdahale etmeye çalışıyordu. Ancak halkımız onlara gerekli cevabı verdi. Birliği ve direnişi ile ABD’nin komplolarını etkisiz hale getirdi.”

    Hasan Ruhani Anayasaya vurgu yaparak, “İslam, İran ve İran milleti bizim için vazgeçilmez ilkelerdir. Anayasamız, İmam Humeyni’den bizim için kalan en önemli miraslardan biridir. Anayasaya saygı duymamız, Anayasanın potansiyellerini kullanmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , İRAN
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