Şam: İsrail savaş uçağını düşürdük... Sınır düellosu

İSRAİL-Suriye sınırı dün sabaha karşı ısındı. İsrail’de yayınlanan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre bir süredir bölgedeki İran ve Şii Hizbullah silahlı varlığından rahatsız olan İsrail’in kuzeyinde sabaha karşı yerel saatle 04.25’te Beit She’an yerleşiminde alarm verildi. İsrail ordusu bu ülkenin işgali altındaki Golan Tepeleri üzerinden bir İran insansız hava aracının (İHA) hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle hava kuvvetlerinin harekete geçtiğini duyurdu. Bunun üzerine İsrail’e ait Amerikan yapımı Apache saldırı helikopteri, alarmdan 5 dakika sonra İran İHA’sını düşürdü.

BİR PİLOT AĞIR YARALI

Bu olayın hemen ardından İsrail F-16 savaş uçakları Suriye’deki İran hedeflerini bombalamak üzere havalandı. Suriye hava savunması da bu uçaklara ateş açtı. Haber ajansları yoğun ateş altında bir İsrail F-16’sının İsrail’in kuzeyinde Harduf köyü yakınlarına düştüğünü bildirdi. Paraşütle atlayan iki pilot da İsrailli ekipler tarafından kurtarılarak Hayfa kentinde hastaneye kaldırıldı. Pilotlardan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Suriye devlet televizyonundan yapılan açıklamada, “Hava savunma sistemimiz İsrail uçağını düşürdü” denildi. Ayrıca resmi televizyon, birden fazla İsrail uçağının yerden açılan ateşle vurulduğunu duyurdu. Ancak bu açıklamayı İsrail ordusu yalanladı. Bu arada İsrail’in kuzeyindeki sivil hava ulaşımı 20 dakika boyunca geçici olarak askıya alındı.

İKİNCİ SALDIRI

Savaş uçağının düşmesinin ardından İsrail ordusu Suriye’deki hedeflere yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi. İsrail ordusu, İsrail jetlerinin Suriye’de 12 hedefi vurduğunu belirtti. Ayrıca, vurulan yerler arasında “Esad rejimine ait üç hava savunma sistemi ile İran’a ait dört askeri üssün de bulunduğu” da kaydedildi. Bu arada Şam, Humus ve Dera’daki Anadolu Ajansı muhabirlerinin bildirdiğine göre, İsrail savaş uçaklarının saldırısında Beşar Esad’ın sarayına yakın yerleşimlerde 6 büyük patlama meydana geldi. Ayrıca Şam’ın batısındaki 104. Tugay, Cebel Manaa’daki cephanelik, Dimas askeri noktaları ile Humus ilindeki T4 hava üssü ve ülkenin güneyindeki Dera ilinde yer alan Cibab bölgesindeki hedefler İsrail savaş uçaklarınca vuruldu.

BİLGİ NOTU: İsrail, daha önce de Suriye’de çeşitli hedeflere hava saldırıları düzenlemişti. Bu saldırılarda Lübnan’da üslü Şii Hizbullah’a silah ve cephane sevkıyatını engellemeyi amaçladıklarını ifade etmişti. Ancak son dönemde İsrail, Suriye sınırına yakın bölgelerdeki İran askeri varlığını sık sık vurguluyordu. İsrail, 1967 Savaşı’ndan bu yana Suriye ile teknik olarak savaşta. Öte yandan İsrail’in Moskova Büyükelçisi Harry Koren, Hizbullah ve Şii milislerin, İsrail sınırına yakın Suriye’nin güneyindeki gerilimin düşürülmesi bölgesinden derhal çekilmesini istediklerini söyledi.

İSRAİL: ‘İRAN ATEŞLE OYNUYOR’

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün konuyla ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile görüştü. Netanyahu, herhangi bir saldırı veya egemenliğini ihlal edecek herhangi bir girişime karşı İsrail’in kendisini savunacağını söyledi. Savaş uçağının düşmesiyle ilgili İsrail ordusundan önce net bir açıklama gelmedi. Ancak ilerleyen saatlerde İsrail askeri Sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, önemli sayıda İsrail savaş uçağının yoğun Suriye uçaksavar ateşiyle karşı karşıya kaldığını ve sadece bir İsrail jetinin zarar gördüğünü açıkladı. Conricus, İsrail’in hava sahasına İran’ın sızarak ateşle oynadığını, bu insansız hava aracının askeri bir görevle gönderildiğini ve İran askerleri tarafından yönetildiğini de söyledi.

MOSKOVA’DAN İTİDAL ÇAĞRISI

İsrail-Suriye çatışmasına Esad rejiminin önemli müttefiki Rusya’dan açıklama geldi. Rus Dışişleri Bakanlığı, Suriye’deki son gelişmelerden çok endişeli olduklarını bildirerek, taraflara itidal çağrısında bulundu. Yazılı açıklamada, “Tüm taraflardan itidalli olmalarını ve durumu daha da güçleştirecek her türlü hareketten kaçınmalarını istiyoruz. Bölgede Suriye ve diğer ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğine koşulsuz saygı esastır” denildi. Bakanlık ayrıca, Suriye’deki Rus askeri personelin güvenliğine herhangi bir tehdidin kabul edilemez olduğunu da vurguladı.

‘İHA’ İDDİASINA YALANLAMA

İsrail’in bir İran İHA’sının hava sahasını ihlal ettiğine dair açıklamasına Şam ve Tahran çok sert tepki gösterdi. Suriyeli askeri kaynaklar İHA’nın İsrail hava sahasını ihlal etmediğini açıkladı. Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı da İsrail’e sert tepki gösterdi. Bakanlık Sözcüsü Bahram Kasemi, “İsrail üzerinde uçan bir İran İHA’sının düşürülmesi ve hatta İran’ın bir İsrail jetine saldırıya dahli haberleri o kadar saçma ki… İran sadece Suriye’ye askeri danışmanlık sağlıyor” dedi. Esad yanlısı milis güçleri de İsrail’in hava operasyonunda DEAŞ’a karşı kullanılan İHA’ları vurduğunu ileri sürdü.