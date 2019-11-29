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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.11.2019 - 18:23, Son Güncelleme:

Tahran'da eğitime ara verildi, spor müsabakaları ertelendi

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Tahran'da eğitime ara verildi, spor müsabakaları ertelendi

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğinin tehlikeli seviyelerde seyretmesi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verildi, spor müsabakaları ertelendi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran Vali Yardımcısı Muhammed Takizade, hava kirliliği nedeniyle yarın başkentte ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin tatil edildiğini belirtti.

Tahran'daki vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmama ve toplu taşıma araçlarını kullanma çağrısında bulunan Takizade, kentteki tüm spor müsabakalarının da ertelendiğini açıkladı.

Tahran'a kamyon ve ağır tonajlı araçların girişinin yasaklandığını ifade eden Takizade, trafik polislerinin, hava kirliliğine neden olacak derecede egzoz gazı yayan araçlara müdahale edeceğini belirtti.

İran'ın başkenti Tahran'daki hava kirliliğinin son 24 saatte 158 mikrogram/metreküpü aştığı belirtiliyor.

Tahranda eğitime ara verildi, spor müsabakaları ertelendi

TAHRAN DÜNYADA HAVA KİRLİLİĞİ SIRALAMASINDA İLK 12'DE

Hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski araçlar ile milyonlarca motosikletin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Tahran, dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 12 şehir arasında yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütüne göre metreküp başına 25 mikrogram partikül madde, hava kirliliğinde en üst sınır. Buna PM2.5 sınırı deniyor. 100'ün üzerinde kaydedilen oranlar sağlığa zararlı, 250'nin üzerindeki ölçümün ise alarm seviyesi olduğu belirtiliyor.

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