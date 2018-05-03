Sperm ve yumurta olmadan embriyo üretildi
Tıptaki etik tartışmaları yeniden alevlendirecek bir bilimsel çalışmaya daha imza atıldı. Nature dergisinde yayınlanan yeni bir makaleye göre, bilim insanları sperm ve yumurta olmadan, laboratuvar ortamında erken dönem bir embriyo geliştirmeyi başardı. Kök hücre yöntemiyle fareler üzerinde gerçekleştirilen çalışmanın, en az 20 yıl içerisinde insanlar üzerinde de uygulanabileceği belirtildi.
İki farklı kök hücreyi laboratuvar ortamında bir araya getiren araştırmacılar, erken dönem bir embriyo geliştirdi. Bu sayede, sınırsız sayıda birebir benzerlikteki embriyoların üretilebileceği bildirildi. Yeni gelişmenin kısırlığın en büyük nedeni olan rahimde embriyonun gelişmesi sorununu çözebileceği aktarılırken, bu sayede ilaç denemelerinin yapılabileceği de belirtiliyor.
Araştırma, etik tartışmaları da beraberinde getirdi. Araştırma ekibinde yer alan Maastricht Üniversitesi profesörlerinden Nicholas Rivron, çalışmanın şu an için sadece fareler üzerinde yapıldığını ve 3 yıl içerisinde kök hücreden bir fare embriyosu üretilebileceğini, insan embriyosu üretmenin ise onlarca yıl alabileceğini kaydetti. Prof. Rivron, araştırmanın esas olarak ilaç denemeleri ve kısırlık sorununa çare bulmak için yapıldığını, insanların klonlanmasına ise kesinlikle karşı olduğunu söyledi.
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