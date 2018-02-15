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    Yıldırım ile Merkel görüşmesinden sonra ilk açıklamalar

    Hürriyet Haber
    15.02.2018 - 19:32 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel ortak basın toplantında kritik mesajlar verdi. Yıldırım "ülke yöneticileri olarak birbirimize yeterince vakit ayıramadık. Bunlar geride kaldı, yeni bir dönemdeyiz" ifadelerini kullanırken Merkel de ilişkilerden "umutlu" olduğunu kaydetti.

    Almanya'ya çalışma ziyaretinde bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Berlin’deki Başbakanlık binasında Alman mevkidaşı Merkel ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Yıldırım ve Merkel görüşmenin ardından ortak basın toplantısına geçti.

    Toplantıda ilk sözü olan Merkel şunları ifade etti: 

    "15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha kınadım. İlişkilerimizi daha yoğun biçimde sürdürmek istiyoruz. İlişkilerde güven duygusu önemlidir. 

    Deniz Yücel konusu çok büyük önem taşımaktadır. İddianame hazırlanmamış olmasına rağmen tutuklu bulunuyor. Hukuk devleti ilkelerini ele aldık. Konunun aydınlatılması açısından hukuk devleti ilkelerine saygı duyulması gerektiğini ifade ettik.  3 milyon Türk kökenli insan Almaya'da yaşıyor. Köprü görevi görüyorlar. Bu açıdan çıkarlarımızı ilerletmek açısından güven dolu ilişkimizi yürütmek önem taşımaktadır. Türkiye kendi çıkarlarını gözetmelidir. ABD ile ilişkilerde kaygılarımız var."

    Merkel'in ardından konuşan Yıldırım özetle şunları ifade etti:

    "Kendisini 2 Şubat 2017'da Ankara'da ağırlama imkanımız olmuştu. Almanya ve Türkiye'de çok şey değişti. İki ülke yöneticileri olarak birbirimize yeterince vakit ayıramadık. Bunlar geride kaldı, yeni bir dönemdeyiz. Hem Türkiye hem de Almanya arasındaki ikili ilişkilirimizi değerlendirme fırsatı bulduk.

    FETÖ'cülerin hukuk kriterleri içerisinde yargılanmaları devam ediyor.

    Türkiye terörle mücadele ederken NATO'nun da sınırını koruyor."

    MERKEL KARŞILADI

    Almanya'ya çalışma ziyaretinde bulunan Yıldırım, Başbakanlık binasında Alman mevkidaşı Merkel tarafından karşılandı. Binali Yıldırım ve Angela Merkel tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. İki Başbakan, görüşmenin ardından düzenlenecek ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Yıldırım, Berlin'deki temaslarını tamamlamasının ardından küresel ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı dünyanın en önemli platformları arasında gösterilen Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Münih'e geçecek.

     

     

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    Etiketler: merkel , almanya , türkiye , son dakika
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