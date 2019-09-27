Son dakika... Yeni Zelanda'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 28 Eylül 00:04'te meydana gelen deprem yerin 2 km altında oluştu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
#Earthquake M6.1 strikes 951 km NE of #Whitianga (New Zealand) 10 min ago. More info: https://t.co/43kBu1U7X7— AllQuakes - EMSC (@EMSC) September 27, 2019
Prelim M6.0 Earthquake Kermadec Islands, New Zealand Sep-27 12:05 UTC, updates https://t.co/5wKSzqOpgT— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) September 27, 2019
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