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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: Reuters
02.06.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Son dakika... Venedik'te cruise gemisi yolcu gemisine çarptı

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Son dakika... Venedik'te cruise gemisi yolcu gemisine çarptı

İtalya'nın ünlü turizm kenti Venedik'te kontrolden çıkan dev cruise gemisi, içerisinde yolcuların bulunduğu bir gemiye çarptı. Çarpma sonucu en az 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

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  • Venedikte cruise gemisi yolcu gemisine çarptı
  • Venedikte cruise gemisi yolcu gemisine çarptı
  • Venedikte cruise gemisi yolcu gemisine çarptı
  • Venedikte cruise gemisi yolcu gemisine çarptı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İtalya'nın Venedik kentinde, deniz trafiğinin yoğun olduğu bilinen Giudecca Kanalı'nda dev cruise gemisi limana yanaşırken kontrolden çıktı ve limandaki bir yolcu gemisine çarptı.

Yerel saatle 08:30'da meydana gelen olayda en az 5 kişi yaralandı.


Olaya dair kaydedilen görüntülerde çok sayıda kişinin limana kontrolsüz olarak yaklaşan gemiden kaçtığı görülüyor. Cruise gemisinin çarptığı küçük gemideki bazı kişiler limana atlamaya çalışarak canlarını kurtarmaya çalışıyor.


Bu sabah saatlerinde Venedik'e gelen ve kontrolden çıkan MSC Opera cruise gemisi yaşanan olayın ardından römorkörle limana çekildi.

Yaşanan kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Geminin, motor arızası sebebiyle kontrolden çıkmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

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