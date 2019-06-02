Son dakika... Venedik'te cruise gemisi yolcu gemisine çarptı
İtalya'nın ünlü turizm kenti Venedik'te kontrolden çıkan dev cruise gemisi, içerisinde yolcuların bulunduğu bir gemiye çarptı. Çarpma sonucu en az 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
İtalya'nın Venedik kentinde, deniz trafiğinin yoğun olduğu bilinen Giudecca Kanalı'nda dev cruise gemisi limana yanaşırken kontrolden çıktı ve limandaki bir yolcu gemisine çarptı.
Yerel saatle 08:30'da meydana gelen olayda en az 5 kişi yaralandı.
Here the video from people angle escaping from cruise ship losing control approaching the pier in Venice.— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 2, 2019
The noise of siren and of clash is totally frightening, looking like a scene from a disaster movie #grandinavi pic.twitter.com/TGIIR2oFut
Olaya dair kaydedilen görüntülerde çok sayıda kişinin limana kontrolsüz olarak yaklaşan gemiden kaçtığı görülüyor. Cruise gemisinin çarptığı küçük gemideki bazı kişiler limana atlamaya çalışarak canlarını kurtarmaya çalışıyor.
This occurred at 09:00 this morning in Venice, another reason if it was needed why Cruise ships should be up close in Venice...#Venezia #Venice #nograndinavi pic.twitter.com/VyBQwZ7gT1— Iain Reid (@beanotownphoto) June 2, 2019
Bu sabah saatlerinde Venedik'e gelen ve kontrolden çıkan MSC Opera cruise gemisi yaşanan olayın ardından römorkörle limana çekildi.
Yaşanan kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Geminin, motor arızası sebebiyle kontrolden çıkmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.
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