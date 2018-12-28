Son dakika... Türkiye ve Rusya yarın Moskova'da görüşecek
Türk ve Rus heyet yarın saat 12'de Moskova'da bir araya gelecek
Türk ve Rus heyet yarın saat 12'de Moskova'da bir araya gelecek.
Türkiye görüşmeye, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, İstihbarat Başkanı ve Büyükelçi'den oluşan dörtlü bir ekiple Moskova'ya gidecek.
Görüşmede Münbiç konusu ve Suriye ele alınacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Yarın sabah biliyorsunuz buradan benim heyetim Moskova'ya gidecek. Dışişleri Bakanım, Savunma Bakanım, İstihbarat Başkanım, aynı zamanda özel temsilcim ve Büyükelçim dörtlü bir ekiple oraya gidecekler ve orada bu konuları etraflıca ele alacaklar." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasına, "Benim de sayın Putin ile hem telefon hem Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bunları çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor. Olay sadece Münbiç değil, oradaki terör örgütlerini yok etmeye yönelik yok etmeye yönelik çalışmamızdır. Tedbirimizi aldık, silahlı kuvvetlerimiz çalışmalarını sürdürüyor." diyerek devam etti.
DMİTRİY PESKOV’DAN AÇIKLAMA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yarın Moskova'da Rusya ve Türkiye arasında yapılacak görüşmede Suriye'deki durumun geleceğinin netliğe kavuşturulacağını söyledi.
Rusya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşları Sergey Lavrov ve Sergey Şoygu ile yapacağı görüşme hakkında açıklamalarda bulunan Peskov, Menbiç durumunun ve Ankara'nın bölgedeki harekat planlarının masaya yatırılacağını kaydetti.
Görüşmelere Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılacağını belirten Peskov, toplantıların sonucunda liderler düzeyinde görüşmeye gerek olup olmadığına karar verileceğinin altını çizdi.
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