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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
28.12.2018 - 14:16, Son Güncelleme:

Son dakika... Türkiye ve Rusya yarın Moskova'da görüşecek

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Son dakika... Türkiye ve Rusya yarın Moskova'da görüşecek

Türk ve Rus heyet yarın saat 12'de Moskova'da bir araya gelecek

Türk ve Rus heyet yarın saat 12'de Moskova'da bir araya gelecek.

Türkiye görüşmeye, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, İstihbarat Başkanı ve Büyükelçi'den oluşan dörtlü bir ekiple Moskova'ya gidecek.

Görüşmede Münbiç konusu ve Suriye ele alınacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Yarın sabah biliyorsunuz buradan benim heyetim Moskova'ya gidecek. Dışişleri Bakanım, Savunma Bakanım, İstihbarat Başkanım, aynı zamanda özel temsilcim ve Büyükelçim dörtlü bir ekiple oraya gidecekler ve orada bu konuları etraflıca ele alacaklar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasına, "Benim de sayın Putin ile hem telefon hem Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bunları çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor. Olay sadece Münbiç değil, oradaki terör örgütlerini yok etmeye yönelik yok etmeye yönelik çalışmamızdır. Tedbirimizi aldık, silahlı kuvvetlerimiz çalışmalarını sürdürüyor." diyerek devam etti.

 DMİTRİY PESKOV’DAN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yarın Moskova'da Rusya ve Türkiye arasında yapılacak görüşmede Suriye'deki durumun geleceğinin netliğe kavuşturulacağını söyledi.

Rusya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşları Sergey Lavrov ve Sergey Şoygu ile yapacağı görüşme hakkında açıklamalarda bulunan Peskov, Menbiç durumunun ve Ankara'nın bölgedeki harekat planlarının masaya yatırılacağını kaydetti.

Görüşmelere Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılacağını belirten Peskov, toplantıların sonucunda liderler düzeyinde görüşmeye gerek olup olmadığına karar verileceğinin altını çizdi.

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Son dakika... Türkiye ve Rusya yarın Moskovada görüşecek

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