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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
26.04.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Son dakika... Türkiye, Rusya ve İran'dan ABD'nin kararına kınama

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Son dakika... Türkiye, Rusya ve İran'dan ABD'nin kararına kınama

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye konulu toplantının sonuç bildirisinde, ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail işgalini tanıyan kararını şiddetle kınadı.

Türkiye, Rusya ve İran, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen 12. garantörler toplantısında, ABD'nin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını kınadı.

Toplantının 2. gününde taraflar nihai bildiri üzerinde uzlaşmak için ikili ve üçlü toplantılar düzenledi.

Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhtar Tleuberdi, Türkiye, Rusya, İran, rejim ve muhalefet heyetinin bir araya geldiği ana oturumda kapanış bildirisini okudu.

Bildiride tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine bağlılıkları vurgulanarak, bu ilkelere evrensel olarak saygı duyulması gerektiği, kim tarafından, ne tür eylemlerle olduğu fark etmeksizin bu ilkelerin baltalanmaması gerektiğinin altı çizildi.

Ortak bildiride, "Bu bağlamda (Garantör ülkeler) ABD yönetiminin işgal altında bulunan Golan Tepeleri'nde İsrail'in işgalini tanıyarak, uluslararası hukuku, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 497 sayılı kararını vahim biçimde ihlal eden ve Orta Doğu'da barış ve güvenliği tehdit eden kararını şiddetle kınadı." ifadesi kullanıldı.

Komşu ülkelerin ulusal güvenliğini hedef alan ayrılıkçı gündemlere karşı ortak duruş sergileneceği ifade edilen bildiride, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumla ilgili istişarelere devam edileceği, bu anlamda bölgedeki güvenlik ve istikrarın ancak Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyularak sağlanabileceği vurgulandı.

Dışişlerinden Suriye konulu 12. Garantörler Toplantısı açıklaması
Dışişleri'nden Suriye konulu 12. Garantörler Toplantısı açıklaması

İDLİB'DE KOORDİNELİ DEVRİYELER SÜRECEK

Nihai bildiride, ülkede DEAŞ, Nusra Cephesi, Heyet Tahrir Şam ve BMGK'nin terör listesindeki kişilerle mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi.

Bildiride, tarafların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumu detaylı olarak ele aldığı, 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatının tümüyle uygulanması gerektiğinde mutabık kaldığı belirtilerek, koordineli devriyelere ve Türkiye-Rusya-İran Ortak Koordinasyon Merkezi'nin görevine atıfta bulundu.

Sonuç bildirisinde ayrıca Suriye ihtilafına askeri çözüm bulunamayacağına dikkat çekilerek, BM gözetimindeki siyasi geçiş sürecine bağlılığa vurgu yapıldı.

ANAYASA KOMİTESİ İÇİN İSTİŞARELER CENEVRE'DE OLACAK

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile üçlü görüşmeler yapıldığının aktarıldığı bildiride, Anayasa Komitesi kurma çalışmalarını hızlandırma, bu konudaki gelecek istişare toplantılarını Cenevre'de yapma kararı alındığı belirtildi.

LÜBNAN VE IRAK GÖZLEMCİ OLARAK DAVET EDİLECEK

Bildiride ayrıca tarafların Astana formatına yeni gözlemci ülkeler eklemeyi de değerlendirdiği ve Suriye'nin komşuları olan Irak ve Lübnan'ın davet edilmesinde mutabık kaldığı kaydedildi.

Bildiride, Kasım 2018, Şubat ve Nisan 2019'da çatışan tarafların alıkoydukları kişilerden bazılarının karşılıklı olarak serbest bırakılması konusuna da değinilerek, ilgili çalışma grubunun bu minvalde çabalarını sürdüreceği ifade edildi.

Suriye'deki halka ön şart olmadan insani yardım ulaştırılması gerektiğine işaret eden bildiride, uluslararası camiaya, özellikle de BM'ye Suriye'ye yardımları artırma çağrısı yapıldı.

Bildiride ayrıca garantör ülkeler Astana formatı için yaptığı girişim ve başarılı çalışmalar nedeniyle Kazakistan eski Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev'e teşekkürlerini iletti.

Bir sonraki toplantının temmuzda Nur Sultan'da yapılacağı duyuruldu.

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