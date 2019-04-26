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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
26.04.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

Dışişleri'nden Suriye konulu 12. Garantörler Toplantısı açıklaması

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Dışişleri'nden Suriye konulu 12. Garantörler Toplantısı açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Rusya ve İran'ın Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlediği Suriye konulu 12. Garantörler Toplantısına ilişkin, "Taraflar, İdlib'deki durumun istikrarlaştırılmasına ilişkin anlaşmaların uygulanması yönündeki kararlılıklarını teyit etmişlerdir." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye konulu yüksek düzeyli Astana toplantılarının 12'ncisinin 25-26 Nisan'da Nur Sultan'da düzenlendiği, toplantıda ağırlıklı olarak sahada yaşanan gelişmeler ve Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabaların ele alındığı belirtildi.

Tarafların, Fırat'ın doğusundaki durum hakkında aralarındaki eş güdümü sürdürmekte mutabık kaldıkları vurgulanan açıklamada, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemleri reddettiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Taraflar, İdlib'teki durumun istikrarlaştırılmasına ilişkin anlaşmaların uygulanması yönündeki kararlılıklarını teyid etmişler; bu doğrultuda, koordineli devriyeler dahil olmak üzere atılan adımları memnuniyetle karşılamışlardır. Taraflar, terörizmle mücadelede iş birliğini sürdürme kararlılığını teyid etmiş, bölgedeki ateşkes ihlallerinin azaltılması amacıyla somut adımlar atılması hususunda mutabık kalmışlardır."

Açıklamada, toplantıda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Geir O. Pedersen'le, Anayasa Komitesi'nin en kısa sürede Cenevre'de kurularak toplanması, müteakip danışmaların Cenevre'de yapılması ve Pedersen'ın çabalarının desteklenmesi hususlarının istişare edildiği kaydedildi.

Tarafların ayrıca Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların müteakip turlarına, komşu ülkeler Irak ve Lübnan'ın gözlemci statüsünde davet edilmesi hususunda anlaştığı aktarılan açıklamada, toplantı vesilesiyle, zorla alıkonan kişilerin serbest bırakılmasını teminen kurulan Çalışma Grubu'nun 8'inci toplantısının da düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Taraflar, Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan projeyle Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin 24 Kasım 2018, 12 Şubat 2019 ve 22 Nisan 2019'da karşılıklı ve eşzamanlı serbest bırakılmalarından duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların 13'üncüsünün önümüzdeki temmuzda Nur Sultan'da yapılması kararlaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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