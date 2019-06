Son dakika... Trump'tan şok mesaj: İran'a saldırıyı 10 dakika kala durdurdum

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklama ile dün "İran'a bir hava saldırısı düzenleme konusunda karar verip son anda vazgeçtikleri" iddiasını doğruladı.



İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürmesi konusunda Trump şu açıklamaları yaptı:

"Pazartesi günü uluslararası hava sahasında uçan İHA'yı düşürdüler. Biz karşılık vermek amacıyla dün gece 3 farklı yere saldırı için tamamen hazır durumdaydık. 'Ne kadar insan ölecek?' diye sordum. Bir general '150 efendim.' dedi. Saldırıdan 10 dakika önce onu durdurdum, bir İHA'nın düşürülmesine karşılık orantılı değildi. (İran'a saldırı konusunda) Acelem yok."

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....