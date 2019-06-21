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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
21.06.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

Son dakika... İran: ABD'ye ait P-8 tipi askeri uçağı vurmadık

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Son dakika... İran: ABD'ye ait P-8 tipi askeri uçağı vurmadık

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ABD'ye ait insansız hava aracına eşlik eden ve içinde 35 kişinin bulunduğu bir keşif ve saldırı uçağını da tespit ettiklerini ancak vurmaktan kaçındıklarını söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, başkent Tahran'da basına açıklama yapan Hacızade, "ABD'ye ait casus uçağının tespit edildiği an içerisinde 35 kişinin bulunduğu ABD'nin P-8 (Poseidon) tipi bir casus uçağı da vurulan uçağın yakınlarındaydı. Onu da vurabilirdik ancak bunu yapmadık." dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) geçen hafta Umman Körfezi'nde gerçekleşen tanker saldırıları sonrasında bir ABD MQ-9 İHA'sına ateş açıldığına yönelik açıklamasına da değinen Hacızade, "Aslında bu uyarı ateşiydi onlar yine dikkatsiz davrandılar. Uçaklarını düşürmek isteseydik o anda vururduk." ifadelerini kullandı.

İran'ın, ABD'nin hava sahası ihlallerine diplomatik kanallarla birçok kez itiraz etmesine rağmen Washington'un bu itirazları önemsemediğini dile getiren Hacızade, "Biz aynı eylemleri Washington sahillerinde yapsaydık onlar nasıl tepki verirdi? Hava sahalarını ihlal etmemize izin verirler miydi? " sorusunu yöneltti.


ABD-İRAN GERİLİMİ

Amerikan New York Times gazetesi, adı açıklanmayan bazı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı kararından son anda vazgeçtiğini iddia etmişti.

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginlik dün sabah Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmanmıştı.

İran, İHA'nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu savunurken ABD, uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.

ABD Başkanı Trump, İran'lı yetkililerle görüşmek istediğini daha önce bir çok kez dile getirmiş ancak İran lideri Hamaney, ABD yönetiminin "güvenilmez" olduğunu ifade ederek, Washington'la müzakereye kapıyı kapatmıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise müzakere için ABD'nin baskıları tamamen kaldırması gerektiğini belirtmişti.

İran: ABDye ait P-8 tipi askeri uçağı vurmadık
İran: ABD'ye ait P-8 tipi askeri uçağı vurmadık
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