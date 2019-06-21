Son dakika... İran: ABD'ye ait P-8 tipi askeri uçağı vurmadık
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ABD'ye ait insansız hava aracına eşlik eden ve içinde 35 kişinin bulunduğu bir keşif ve saldırı uçağını da tespit ettiklerini ancak vurmaktan kaçındıklarını söyledi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, başkent Tahran'da basına açıklama yapan Hacızade, "ABD'ye ait casus uçağının tespit edildiği an içerisinde 35 kişinin bulunduğu ABD'nin P-8 (Poseidon) tipi bir casus uçağı da vurulan uçağın yakınlarındaydı. Onu da vurabilirdik ancak bunu yapmadık." dedi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) geçen hafta Umman Körfezi'nde gerçekleşen tanker saldırıları sonrasında bir ABD MQ-9 İHA'sına ateş açıldığına yönelik açıklamasına da değinen Hacızade, "Aslında bu uyarı ateşiydi onlar yine dikkatsiz davrandılar. Uçaklarını düşürmek isteseydik o anda vururduk." ifadelerini kullandı.
İran'ın, ABD'nin hava sahası ihlallerine diplomatik kanallarla birçok kez itiraz etmesine rağmen Washington'un bu itirazları önemsemediğini dile getiren Hacızade, "Biz aynı eylemleri Washington sahillerinde yapsaydık onlar nasıl tepki verirdi? Hava sahalarını ihlal etmemize izin verirler miydi? " sorusunu yöneltti.
#Iran’s purpose by shooting down the drone was to warn the "#US terrorist forces" as it could also target an #American P-8 military aircraft that was flying next to MQ-4C drone, but it didn’t: Brigadier General Hajizadeh pic.twitter.com/V6xT8YwB31— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 21 Haziran 2019
ABD-İRAN GERİLİMİ
Amerikan New York Times gazetesi, adı açıklanmayan bazı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı kararından son anda vazgeçtiğini iddia etmişti.
ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginlik dün sabah Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmanmıştı.
İran, İHA'nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu savunurken ABD, uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.
ABD Başkanı Trump, İran'lı yetkililerle görüşmek istediğini daha önce bir çok kez dile getirmiş ancak İran lideri Hamaney, ABD yönetiminin "güvenilmez" olduğunu ifade ederek, Washington'la müzakereye kapıyı kapatmıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise müzakere için ABD'nin baskıları tamamen kaldırması gerektiğini belirtmişti.
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