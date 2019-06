Son dakika... İran: ABD'ye ait P-8 tipi askeri uçağı vurmadık

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, başkent Tahran'da basına açıklama yapan Hacızade, "ABD'ye ait casus uçağının tespit edildiği an içerisinde 35 kişinin bulunduğu ABD'nin P-8 (Poseidon) tipi bir casus uçağı da vurulan uçağın yakınlarındaydı. Onu da vurabilirdik ancak bunu yapmadık." dedi.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) geçen hafta Umman Körfezi'nde gerçekleşen tanker saldırıları sonrasında bir ABD MQ-9 İHA'sına ateş açıldığına yönelik açıklamasına da değinen Hacızade, "Aslında bu uyarı ateşiydi onlar yine dikkatsiz davrandılar. Uçaklarını düşürmek isteseydik o anda vururduk." ifadelerini kullandı.



İran'ın, ABD'nin hava sahası ihlallerine diplomatik kanallarla birçok kez itiraz etmesine rağmen Washington'un bu itirazları önemsemediğini dile getiren Hacızade, "Biz aynı eylemleri Washington sahillerinde yapsaydık onlar nasıl tepki verirdi? Hava sahalarını ihlal etmemize izin verirler miydi? " sorusunu yöneltti.

