Son dakika... Tayland'da mahsur kalanların tamamı kurtarıldı
Tayland’da mağarada iki haftadan uzun süredir mahsur kalan 12’si çocuk toplam 13 kişinin tamamı kurtarıldı.
Tayland’da Tham Luang Nang Non mağarasında mahsur kalan 12 çocuk ve antrenör kurtarıldı.
Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde yaptıkları gezi sırasında antrenörleri ile birlikte bir mağarada mahsur kalan çocukları kurtarma operasyonunun 3. aşaması bugün gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 12'nci çocuk ve antrenör de kurtarıldı.
Yaşları 11-16 arasında değişen 12 futbolcu çocuk ile antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezi sırasında şiddetli yağış nedeniyle mağaranın girişini su basması sonucu içeride mahsur kalmıştı. Grup, 9 gün süren arama çalışmalarının ardından dalgıçlar tarafından bulunmuştu.
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