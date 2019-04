Son dakika... Sri Lanka'da art arda patlamalar

Sri Lanka'nın başkenti Colombo, Negombo ve Batticaloa kentlerindeki otel ve kiliselere yerel saatle 08:45'te bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılar sebebiyle 52 kişi yaşamını yitirdi, en az 280 kişi yaralandı.

Bombalı saldırılar başkent Colombo'daki St. Anthony Kilisesi'ni, 5 yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerini, Negombo'daki St. Sebastian Kilisesi'ni ve Batticaloa'daki Zion Kilisesi'nin hedef aldı.

Pazar Ayini'nin Paskalya Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle kiliselerin normalden daha kalabalık olduğu belirtiliyor. Sri Lanka polisi patlamaların intihar saldırı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Yaralı sayısının fazla olması sebebiyle halka kan bağışı yapma çağrısında bulunuldu.

Sri Lanka Maliye Bakanı Mangala Samaraweera, Twitter hesabından açıklama yaptı ve "Paskalya Pazarı'nda kiliseleri ve otelleri hedef alan ve çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan bombalı saldırılar katliam, panik ve kargaşa yaratmak için çok iyi şekilde koordine edilmiş gibi görünüyor. Demokrasiye, özgürlüğe ve ekonomik refaha değer veren herkes bu iğrenç girişimi bozguna uğratmak için bir arada olmalı" notunu yazdı.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, saldıların ardından Güvenlik Konseyi'ni acil olarak toplantıya çağırdı.

