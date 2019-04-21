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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AFP
21.04.2019 - 08:12, Son Güncelleme:

Son dakika... Sri Lanka'da art arda patlamalar

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Sri Lanka’da 3 kilise ve 3 otelde patlama meydana geldi… Patlamalarda 50'den fazla kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

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  • Sri Lankada art arda patlamalar
  • Sri Lankada art arda patlamalar
  • Sri Lankada art arda patlamalar
  • Sri Lankada art arda patlamalar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sri Lanka'nın başkenti Colombo, Negombo ve Batticaloa kentlerindeki otel ve kiliselere yerel saatle 08:45'te bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılar sebebiyle 52 kişi yaşamını yitirdi, en az 280 kişi yaralandı.

Bombalı saldırılar başkent Colombo'daki St. Anthony Kilisesi'ni, 5 yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerini, Negombo'daki St. Sebastian Kilisesi'ni ve Batticaloa'daki Zion Kilisesi'nin hedef aldı. 

Pazar Ayini'nin Paskalya Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle kiliselerin normalden daha kalabalık olduğu belirtiliyor. Sri Lanka polisi patlamaların intihar saldırı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. 


Yaralı sayısının fazla olması sebebiyle halka kan bağışı yapma çağrısında bulunuldu.

Sri Lanka Maliye Bakanı Mangala Samaraweera, Twitter hesabından açıklama yaptı ve "Paskalya Pazarı'nda kiliseleri ve otelleri hedef alan ve çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan bombalı saldırılar katliam, panik ve kargaşa yaratmak için çok iyi şekilde koordine edilmiş gibi görünüyor. Demokrasiye, özgürlüğe ve ekonomik refaha değer veren herkes bu iğrenç girişimi bozguna uğratmak için bir arada olmalı" notunu yazdı.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, saldıların ardından Güvenlik Konseyi'ni acil olarak toplantıya çağırdı.



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