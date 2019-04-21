Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sri Lanka açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sri Lanka'daki kanlı saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum.
Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm Sri Lanka halkına şahsım ve Milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum.
Barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur.
İnsanlığın ve küresel barışın ortak düşmanı olan teröre karşı Sri Lanka ile dayanışma içinde olacağımızı ifade ediyorum.
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