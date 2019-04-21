Son dakika... Sri Lanka'daki kanlı saldırılara Türkiye'den ilk açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka'da kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını lanetledi.
Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum." ifadesini kullandı.
Motivasyonu ne olursa olsun Christchurch’teki hain saldırıyla Sri Lanka’daki aynı: korkak, barbar ve acımasız. Terörün dini, milleti, coğrafyası yok. Sri Lanka halkına başsağlığı diliyorum.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 21, 2019
Sri Lanka'da Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade, Negombo ve Batticaloa'deki kiliseler ile başkent Colombo'da Shangri La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde bu sabah yaşanan altı patlamada şu ana kadar 160'tan fazla kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi yaralandı.
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