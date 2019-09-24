Son dakika... Porto Riko'da 6 büyüklüğünde deprem
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Porto Riko'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Porto Riko'da merkez üssü Aguada kentinin 68 km kuzeyi olan 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerel saatle 23:23'te (23 Eylül Pazartesi) meydana gelen deprem yerin 30 km altında oluştu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
M6.3 #earthquake (#sismo) strikes 153 km NW of San Juan (Puerto Rico) 8 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/b9WOzqDOWJ— EMSC (@LastQuake) September 24, 2019
Prelim M6.0 Earthquake Mona Passage Sep-24 03:23 UTC, updates https://t.co/SkawzP0Gx0— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) September 24, 2019
#PTWC 01 - No tsunami threat to #PRVI from a nearby magnitude 6.3 #earthquake https://t.co/D9Q4HxPory #PTWC— NWS PTWC (@NWS_PTWC) September 24, 2019
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle