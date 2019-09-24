Son dakika... Pakistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Pakistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Pakistan'dan merkez üssü Jhelum kentinin 17 km kuzeyi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerel saatle 16:01'de meydana gelen ve başkent İslamabad'dan da hissedilen depremin yerin 8 km altında oluştuğu bildirildi.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Felt #earthquake M6.1 strikes 173 km NW of #Lahore (#Pakistan) 8 min ago. Please report to: https://t.co/oUwO47pICj pic.twitter.com/bdmQmaFuI0— EMSC (@LastQuake) September 24, 2019
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