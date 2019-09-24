Son dakika... Yunanistan'da 5.5 büyüklüğünde deprem
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Yunanistan'ın Girit Adası'nda Makry Gialos kentinin 106 km güneyinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 10:48'te meydana gelen depremin yerin 80 km altında gerçekleştiği bildirildi.
Depremin can ya da mal kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.
#Earthquake (#σεισμός) M5.2 strikes 101 km SE of #Ierápetra (#Greece) 4 min ago. More info: https://t.co/xfGpy1gc6N— AllQuakes - EMSC (@EMSC) September 24, 2019
Prelim M5.7 Earthquake Crete, Greece Sep-24 07:48 UTC, updates https://t.co/d5E906CNS4— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) September 24, 2019
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