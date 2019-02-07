Son dakika... Merkel'den flaş Rusya çıkışı!
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'ya gaz için muhtaç olmayacağız dedi.
Slovakya'nın başkenti Bratislava'da devam eden Vişegrad Grubu toplantısına katılan Merkel, burada yaptığı açıklamada Rusya gazına bağımlı olmayacaklarını dile getirdi.
VİŞEGRAD GRUBU
Vişegrad Grubu, 4 Orta Avrupa ülkesi olan Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya arasında bölgesel ortaklıktır. Grubun amacı bu ülkeler arasında Avrupa entegrasyonunu sürdürmek, birbirleri ile askeri, ekonomik ve enerji gibi konularda işbirliği yürütmektir.
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